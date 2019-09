Farid Díaz estalló contra Pinto y atacó con todo: 'Desleal y llorón'

Millonarios le ganó a Alianza Petrolera con autoridad este jueves que pasó en el inicio de la fecha 13 de la Liga II-2019 y triunfó por 2-1 en casa. Sin embargo, tras el partido, Farid Díaz lanzó fuertes palabras contra Jorge Luis Pinto, entrenador azul.



El capitán de Alianza Petrolera no aguantó la actitud del timonel y habló sobre sus palabras y el juego que se dio en el Campín. Dejó fuertes críticas.

La respuesta de Farid Díaz a Jorge Luis Pinto después de @MillosFCoficial 2 - 1 @APetrolera por la Fecha 13 de @LigaAguila 2-2019 pic.twitter.com/yUWVoncZod — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) September 27, 2019

"Exige que se juegue fútbol y él no lo hace, es un tipo desleal. Si yo voy a buscar el balón él no tiene por qué meterse en mi camino, por no pegarle a él lo dejó pasar y empieza a tratarme mal", empezó con la polémica luego de terminar el partido.



Luego, al siguiente día, el futbolista habló en 'Blog Deportivo Blu Radio' y siguió con las fuertes declaraciones, contando los problemas que sucedieron en el partido del jueves.



"(Pinto) es un tipo que no es correcto con lo que dice, me acuerdo porque hace 15 días empezó a ‘llorar’ que no se quemara tiempo, que el fútbol no tenía que ser así y fue lo que hizo ayer quemando 30 minutos de tiempo. Entonces, uno si hace las cosas no hay que decirlas; es mejor trabajar y quedarse callado”, dijo Díaz.



Finalmente, dejó una puntada por los títulos ganados y atacó nuevamente contra Pinto, haciendo referencia a que Millonarios hizo tiempo en el partido de este jueves.



"Él me dice que no sea jodón, que no llore, insultos que de un tipo como él no le quedan. Todo porque es muy llorón. Además que no ha ganado nada, ganó el titulo con Cúcuta y pare de contar y dirigir selecciones. Entonces no tiene por qué irrespetar. Yo caliente le dije que era entrenador y no futbolista, entonces que se dedicara a entrenar y no a llorar. Las cosas hay que hablarlas claras para que no haya malentendidos", terminó.