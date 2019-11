Junior-Tolima: un fuerte local contra el mejor visitante del año

Atlético Junior y Tolima se enfrentarán este domingo, a partir de las 5 p.m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en juego del Grupo A, en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019. Es un encuentro con pronóstico reservado si se tiene en cuenta que este año el equipo ‘tiburón’ siempre ha sido un local duro de vencer mientras que el conjunto vinotinto y oro es actualmente el mejor visitante del año.

Junior, que además es el equipo con la mejor defensa del año, gracias al buen trabajo de Germán Mera y de su portero Sebastián Viera, tiene como única duda para este encuentro, quién acompañará a Mera en la pareja de defensores centrales.



Mera, el mejor refuerzo del equipo de Comesaña para este segundo semestre, retorna a la titular luego de que el técnico Comesaña le diera descanso en las dos últimas jornadas de la fase todos contra todos, por una fatiga muscular. La duda del técnico uruguayo es quién lo acompañará: Rafael Pérez o Willer Ditta han sido los que han alternado el puesto.

Esto dijo Comesaña



“Siempre somos favoritos. Junior llegue como llegue siempre es favorito y a mí no me disgusta que digan que somos favoritos, al contrario me hace sentir orgulloso. Si tenemos un equipo que todo el mundo da como favorito aceptémoslo y vamos a dar la pelea en la cancha. No sé si vamos a ganar, pienso que siempre vamos a ganar, pero hay que jugar y hay muy buenos equipos”.



“Tolima sabemos que es fuerte, con experiencia en finales, siempre ha sido protagonista, así que ni más faltaba que nosotros vamos a estar dando ventaja o dejando de hacerle un reconocimiento individual y colectivo a ese equipo”.

Junior: uno de los mejores locales



Junior lleva seis partidos seguidos sin perder como local: cinco victorias y un empate. La más reciente derrota en el ‘Metro’ fue contra el Once Caldas, el 24 de agosto pasado, en la fecha 8 de la Liga II-2019.



De los 24 partidos que jugó el Junior como local en este año, ganó 12, empató 10 y solo perdió dos. Anotó 27 goles y recibió 9. Eso le da un rendimiento del 63,8%, el segundo mejor del año, después del que tiene el Pasto (66,6%).

Tolima, a defender su invicto de siete fechas



El Tolima, que se metió a los cuadrangulares tras una buena racha de siete partidos sin perder (cinco victorias y dos empates) recupera a dos de sus indiscutibles para enfrentar al Junior, luego de que cada uno cumpliera una fecha de sanción: se trata de los volantes Larry Vásquez y Álex Stik Castro, quienes se perdieron el último partido de la primera fase por acumulación de tarjetas amarillas.



La baja que tendrá el técnico Alberto Gamero será la de Carlos Robles, quien debe una fecha de sanción, también por acumulación de amarillas. Otro que se cayó de la lista de convocados fue el juvenil Junior Hernández.

El mejor visitante del año



El Tolima llega con un invicto de tres partidos como visitante. No pierde desde el 29 de septiembre fuera de casa, cuando cayó 1-0 con el Atlético Nacional. De los 23 partidos que jugó fuera de Ibagué el Tolima ganó 10, empató cinco y perdió 8: su rendimiento es del 50,7%, el mejor en el acumulado del 2019, seguido por el América, que tras su derrota en Bogotá quedó con el 48,6%.

Se han visto tres veces este año en Barranquilla

Junior vs. Tolima es un duelo que se ha visto tres veces en este 2019 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La primera fue el 23 de enero, en el juego de ida de la Superliga, que ganó el Tolima por 1-2; luego se vieron el 19 de mayo, en la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga I-2019, juego que terminó con empate 1-1; finalmente, se enfrentaron en Barranquilla el 13 de julio pasado, por la primera fecha de la Liga II, con victoria 1-0 del cuadro local.

Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Germán Mera, Willer Ditta (Rafael Pérez), Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez; James Sánchez, Luis González; Daniel Moreno y Teo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.



Tolima: William Cuesta; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danovis Banguero; Larry Vásquez, Bernaldo Manzano, Jáminton Campaz, Anderson Plata, Alex Castro; Jorge Ramos.

D.T. Alberto Gamero



Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Roberto Meléndez (Barranquilla)

Árbitro: John Ospina

TV: Canal RCN