Dimayor, de frente contra paro de futbolistas: así será la fecha 20

La fecha 20, en la que se definen los últimos clasificados y los descendidos, ya empezó con polémica. La Dimayor dio a conocer la programación de la última jornada, que se adelantó según el calendario que habían dado al iniciar el semestre.

Aunque la Dimayor había señalado inicialmente que esa fecha se jugaría entre el 1 y el 3 de noviembre, este viernes comunicó que se jugará el 29 en dos horarios distintos.

Esta decisión se tomó luego de que los jugadores anunciaran que a partir de la fecha 20 entrarían en paro hasta no llegar a un acuerdo con la Dimayor por las peticiones que no han sido aceptadas.

Así se jugará la fecha 20 de la Liga

29 de octubre



Rionegro vs Millonarios FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Por definir



Once Caldas vs Unión Magdalena

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Por definir



Jaguares FC vs Atlético Huila

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Por definir



Patriotas FC vs Alianza Petrolera

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Por definir



Junior FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Por definir



América de Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Por definir



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Por definir



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Por definir



Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Por definir



Atlético Bucaramanga vs La Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Por definir