América piensa en Once Caldas, pero no pierde de vista el clásico

América de Cali prepara su partido de la novena fecha de la Liga Águila II-2019 el próximo sábado a las 5 p.m. frente al Once Caldas en Manizales, donde defenderá su liderato, pero ya puso a circular la boletería del clásico vallecaucano para el domingo 8 de septiembre ante el Deportivo Cali.



Los directivos no pierden tiempo y esperan que con las promociones dicho compromiso ayude a elevar el bajo promedio de espectadores que ha registrado el equipo escarlata en este semestre, ya que en cuatro partidos (Alianza Petrolera, Patriotas, Rionegro Águilas y Envigado) no ha superado los 20.000 aficionados, algo que contrasta con lo vivido incluso en el torneo de ascenso.



No ha valido estar en los primeros lugares, por encima de rivales de alto calibre, porque la hinchada sigue ausente del Pascual Guerrero, argumentando que quieren ver un conjunto de mejor expresión futbolística.



Por otro lado, este jueves se le harán pruebas físicas a Duván Vergara para determinar si puede actuar en la capital caldense, sin embargo, el que ya está descartado es el delantero Michael Rangel por una lesión muscular que lo aqueja desde el choque con Santa Fe.

En el nomina titular existe la posibilidad del retorno del defensa central argentino Juan Pablo Segovia en sustitución de Pedro Franco, aunque si se piensa en Cristian Álvarez podría ser Segovia quien ceda su puesto por la cantidad de extranjeros.



Precisamente del encuentro del sábado, el técnico brasileño Alexandre Guimaraes afirmó que “Once Caldas también viene de ganar en Barranquilla, es un equipo muy asociativo en su juego, también tiene compromiso este miércoles de Copa Colombia y vamos a esperar cómo llega el sábado al partido contra nosotros”.

Este miércoles se hizo público el posible interés de un equipo de la MLS por Johnnier Viveros, extremo que no ha tenido mayor figuración en América y en la actualidad es suplente. Entre tanto, el volante Juan Camilo Mesa recibió la buena noticia de su convocatoria a un microciclo de la Selección Colombia Sub 23.

América vs. Once Caldas:



Fecha: 31 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Estadio Palogrande.

T.V.: RCN



