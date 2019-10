Junior busca una victoria contra Equidad para meterse a los ocho 

Junior de Barranquilla recibirá este jueves a Equidad en un partido válido por la fecha 14 de la Liga II-2019. Los tiburones necesitan una victoria con urgencia, pues se encuentran fuera de los ocho primeros y enfrentará al motivado equipo asegurador que viene de empatar, en un partidazo, contra América de Cali en Bogotá.

En la fecha anterior Junior empató en el clásico del Caribe contra Unión Magdalena, logrando arañar un punto de visitante en un atípico partido, que se jugó en dos días debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el Sierra Nevada e inundaron la cancha en día domingo. No obstante, el juego mostrado por el equipo Barranquillero no fue lo suficientemente bueno para pasar por arriba de su rival, que esta peleando en la zona de descenso.



La campaña irregular del bicampeón del fútbol colombiano ha hecho que el técnico juniorista, Juilo Comesaña, sea el blanco de duras críticas por no mostrar el fútbol que llevó al equipo a ser campeón en el primer semestre del año y, sobre todo, por no el prolongado tiempo que un equipo como Junior lleva fuera del grupo de los ocho.



La deuda pendiente de los dirigidos por Comesaña es la efectividad a la hora de anotar, pues en 13 fechas jugadas solo han logrado anotar nueve goles, motivo por el que ha dejado escapar puntos en partidos que dominó a partir de la posesión de balón y generación de oportunidades. Atlético Junior tiene 19 puntos y se ubica noveno en la tabla de posiciones.

Por otra parte, los aseguradores se encuentran sumergidos en una crisis muy grave y esta a punto de quedar eliminado en la lucha por clasificar a la siguiente ronda del torneo.



Los bogotanos no han podido recuperarse de la eliminación en Copa Sudamericana, a manos de Atlético Mineiro, que terminó dejando fuera al técnico Humberto Sierra.



Equidad se ubica 17 en la tabla de posiciones con 13 puntos, y debe empezar a sumar para no verse involucrado en la lucha por mantener la categoría el año 2020.

Fecha: 3 de octubre de 2019.

Hora: 4:00 p.m.

​Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

T.V.: Win Sports