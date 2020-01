Banguero sale al paso de las versiones sobre su salida de Millonarios

Felipe Banguero ha vivido unos días difíciles en Millonarios desde el inicio del campeonato.

En los últimos días ha sido noticia su polémica reacción ante la decisión del técnico Alberto Gamero de reemplazarlo en el primer partido de la Liga Bet Play, en la derrota contra Pasto en Bogotá.



El defensor ya empezó a pagar las consecuencias de su decisión, tras quedarse fuera de la última convocatoria del azul para la visita al Cúcuta, una decisión técnica que evidentemente se derivó de su mala reacción inicial.

Los rumores se dispararon y muchos llegaron a asegurar que el jugador tendría sus día contados en Millonarios. Sin embargo, él ha querido salir al paso de esos comentarios con claridad.



En declaraciones al canal RCN señaló: "Yo no tengo conocimiento de nada. No sé de dónde sacan eso, ni por qué lo dicen. No tengo ofertas de ningún otro equipo".



De esta manera, el futbolista y su entrenador tendrán que encontrar la manera de bajarle tensión al inicio de la Liga, pues van a tener que convivir y trabajar juntos en favor de Millonarios.