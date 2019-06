Rumores y poca confirmación: jugadores y actualidad de Santa Fe

Santa Fe necesita recomponer el desastre que tuvo en el primer semestre. Con un nuevo entrenador, Patricio Camps, varios futbolistas ya entrenan y hacen la pretemporada con el cuadro rojo, que busca volver a la gloria en esta Liga II-2019.

Con más rumores que confirmaciones, Santa Fe inicio trabajos de cara a la segunda Liga y a la Copa Colombia, que da un cupo a la Copa Libertadores y enfrentarán a Atlético Nacional en los octavos de final.

Así está la actualidad de Santa Fe:

En salidas, ya se hicieron oficiales algunas: Johan Arango, Carmelo Valencia, Arley Rodríguez y Facundo Guichón. Los dos primeros los confirmó el club, mientras que los otros dos lo confirmaron los jugadores.



En llegadas, solamente hubo una confirmada y fue un canterano. Josseph López, de 18 años, firmó contrato con el cuadro rojo y estará en la parte ofensiva, como delantero, para el segundo semestre.

Novedades:

Todavía no se conoce si Omar Pérez y Juan David Valencia serán inscritos por Patricio Camps. Ambos futbolistas tienen lesiones importantes y podrían no ser tenidos en cuenta por el argentino, por su tiempo de recuperación.



José Moya, central, mencionó que Camps podría no tenerlo en cuenta y su futuro dependería de lo que decida el club.



Juan Daniel Roa sigue en duda para el segundo semestre y, más afuera que adentro, se iría al exterior para la próxima temporada.



'Rufay' Zapata, Miguel Solís y Leandro Castellanos se recuperaron de sus lesiones y entrenan a la par del grupo. Entre Solís, Giovanni Banguera y Diego Martínez, solamente quedaría un guardameta.



En rumores de llegadas, sigue en duda el posible fichaje de Hugo Rodallega, quien afirmó que aún hay propuesta de Santa Fe para contratarlo. En caso de que no se dé, se buscaría otro goleador; principalmente en el extranjero.



También, hubo un rumor de vinculación de que cinco futbolistas con el conjunto rojo, según 'Vbar Caracol'. Léiner Escalante o Deyvi Balanta, de Junior, podrían arribar al cardenal. José Palacios , Guillermo Murillo y Edwin Lazo, de Cortuluá, firmarían con Santa Fe.

Jugadores que presentaron exámenes médicos:

Leandro Castellanos, Miguel Solís, Geovanni Banguera, José Moya, Carlos Henao, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Carlos Arboleda, Yonatan Murillo, Alexander Porras, Alejandro Morales, Juan Zapata, José Caicedo, Alejandro Mosquera, Camilo Charria, Juan Rivera, Josseph López, Juan Sebastián Pedroza, Carlos Mario Polo, Sebastián Salazar, Andrés Pérez, Baldomero Perlaza, Jhon Velásquez, Edwin Herrera, Jhon Miranda, Dylan Borrero, Fabio Burbano, Brayan Perea y Jorge Obregon.