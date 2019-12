Pulso de atacantes entre 'Teo' y Rangel: otro ingrediente de la final

Los números indican que América y Junior fueron los equipos más regulares del segundo semestre: Ganaron sus cuadrangulares con 12 y 11 puntos, respectivamente, mientras en el acumulado del año sumaron 88 y 89 unidades, respectivamente, en la parte alta de dicha tabla.

En el banco de cada uno están también dos hombres experimentados: Uno que tiene como carta de presentación haber ganados los dos recientes títulos en Colombia (Julio Comesaña), mientras que Alexandre Guimaraes viene con cuatro, logrados en Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.



No obstante contar con una plantilla más costosa y un trabajo de mayor tiempo en conjunto, que le da sobre el papel el favoritismo, una final tan cerrada como la presagia entre barranquilleros y vallecaucanos podría desequilibrarse por la potencia de sus máximos referentes en el ataque.



Junior se precia de tener a Teófilo Gutiérrez y Edwuin Cetré, el primero un inteligente delantero que ha trasegado por varios países haciendo gala de su capacidad anotadora, que como el ‘hijo pródigo’ regresó a las toldas rojiblancas para recuperar su jerarquía, y que al margen de sus actitudes díscolas se ha convertido en un ídolo de la afición ´tiburona’.



En este campeonato, aunque apenas lleva 5 anotaciones, ‘Teo’ ha encontrado una buena fórmula con el vallecaucano Edwin Cetré, el escurridizo extremo que demuele las defensas contrarias y aunque no ha marcado mucho, sus goles han sido importantes para el equipo.



Por los lados del elenco escarlata, su llave más poderosa la conforman Michael Rangel y Duván Vergara. El primero es dinamita pura, goleador por excelencia, tanto en el cabezazo como con el balón en sus pies, anotador de goles espectaculares con pelota en movimiento.



No en vano es el actual goleador del campeonato, junto a Germán Cano, con 13 dianas, guarismo que espera aumentar en los dos compromisos de la final ante los barranquilleros.



Vergara, en cambio, es el hombre que traslade el balón desde mitad de cancha, casi siempre por izquierda, con base en su velocidad y regate. Las estadísticas indican que es el hombre que más falta recibe en América de parte de los rivales, y regularmente sale bastante golpeado de los partidos.



Ese es el pulso planteado, ya durante los 180 minutos de competencia se verá quién sale ganador.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces