Camino tormentoso y rocoso: polémicas que superaron Junior y América

Este domingo a las 7:00 p.m. será el primer partido de la final de la Liga II-2019 y América y Junior jugarán el juego de ida para buscar llevarse la ventaja a Cali, ciudad donde se definirá al nuevo campeón.



Sin embargo, los dos equipos tuvieron polémicas durante el semestre que atormentaron su camino. Las decisiones que fueron extrafutbolísticas los mantuvieron en el 'ojo del huracán' en algunos aspectos.

La primera y más recordada es la de América de Cali. El conjunto rojo contrató a Rafael Carrascal, quien renunció en Tolima y salió para jugar en el cuadro rojo. Sin embargo, el futbolista ya había sido inscrito con los pijaos y allí empezó la pelea.

En Tolima no aceptaron esa salida 'así como así' e inscribieron en la plantilla a Carrascal en un partido contra Rionegro Águilas. Claramente, el volante ya no estaba en el equipo y buscaban bloquearlo para que no jugará con los rojos.



Poco importó en América y finalmente fue inscrito para jugar con el equipo escarlata. Empezaron las demandas y demás, pues todo el tema hasta terminó en el TAS y no se logró nada, al menos durante este año.



Por otro lado, está el Junior de Barranquilla. El conjunto tiburón también tuvo polémica e incluso estuvo varias fechas sin su entrenador, que tuvo una pelea contra Lucas Pusineri y fue sancionado.



En el partido de ida de los octavos de final de Copa Colombia, Cali ganó por 2-1 y empezaba con diferencia para el juego de vuelta. Sin embargo, al final ocurrió un problema que generó que Julio Comesaña tuviera una pelea a golpes con Lucas Pusineri. Todo terminó en una sanción por mes y medio para el uruguayo.

No 'contento' con este tema, la cámara televisiva captó al entrenador en un palco del estadio por su sanción. Comesaña, al darse cuenta, hizo un gesto insultante de 'pistola', tema que también le sancionó la Dimayor.