Esto ya empezó: conozca el calendario completo de la Liga I-2020

Este jueves arranca la Liga I-2020 con el partido entre Medellín y Tolima, para que todos los amantes del fútbol colombiano puedan empezar a disfrutar de una nueva y vibrante temporada.



No obstante, no todos conocen el camino de su equipo en este nuevo torneo y por eso FUTBOLRED trae el calendario completo de lo será el primer semestre del FPC.

FIXTURE DE LA LIGA I-2020

Fecha 1



Millonarios vs. Pasto

Nacional vs. Pereira

América vs. Alianza

Patriotas vs. Cúcuta

Junior vs. Equidad

Rionegro vs. Jaguares

Envigado vs. Chicó

​Bucaramanga vs. Cali

Tolima vs. Medellín

Once Caldas vs. Santa Fe



Fecha 2



Pasto vs. Tolima

Once Caldas vs. Bucaramanga

Santa Fe vs. Envigado

Medellín vs. Rionegro

​Cali vs. Junior

Chicó vs. Patriotas

​Jaguares vs. América

Equidad vs. Nacional

Cúcuta vs. Millonarios

Alianza vs. Pereira

Fecha 3



Alianza vs. Pasto

​Pereira vs. Cúcuta

Millonarios vs. Equidad

Nacional vs. Jaguares

​América vs. Chicó

​Patriotas vs. Cali

Junior vs. Medellín

Rionegro vs. Santa Fe

Envigado vs. Once Caldas

Bucaramanga vs. Tolima



Fecha 4



Pasto vs. Bucaramanga

Tolima vs. Envigado

Once Caldas vs. Rionegro

Santa Fe vs. Junior

Medellín vs. Patriotas

Cali vs. América

​Chicó vs. Nacional

Jaguares vs. Millonarios

Equidad vs. Pereira

Cúcuta vs. Alianza

Fecha 5



Cúcuta vs. Pasto

Alianza vs. Pereira

Pereira vs. Jaguares

Millonarios vs. Chicó

Nacional vs. Cali

América vs. Medellín

Patriotas vs. Santa Fe

Junior vs. Once Caldas

Rionegro vs. Tolima

Envigado vs. Bucaramanga



Fecha 6



Pasto vs. Envigado

Bucaramanga vs. Rionegro

Tolima vs. Junior

Once Caldas vs. Patriotas

Santa Fe vs. América

Medellín vs. Nacional

Cali vs. Millonarios

Chicó vs. Pereira

Jaguares vs. Alianza

Equidad vs. Cúcuta

Fecha 7



Junior vs. Jaguares

Patriotas vs. Chicó

América vs. Cali

Nacional vs. Medellín

Millonarios vs. Santa Fe

Pereira vs. Once Caldas

Alianza vs. Tolima

Cúcuta vs. Bucaramanga

Pasto vs. Equidad

Rionegro vs. Envigado



Fecha 8



Equidad vs. Pasto

Jaguares vs. Cúcuta

Chicó vs. Alianza

Cali vs. Pereira

Medellín vs. Millonarios

Santa Fe vs. Nacional

Once Caldas vs. América

Tolima vs. Patriotas

Bucaramanga vs. Junior

Envigado vs. Rionegro

Fecha 9



Pasto vs. Jaguares

Equidad vs. Chicó

Cúcuta vs. Cali

Alianza vs. Medellín

Pereira vs. Santa Fe

Millonarios vs. Once Caldas

Nacional vs. Tolima

América vs. Bucaramanga

Patriotas vs. Envigado

Junior vs. Rionegro



Fecha 10



Rionegro vs. Pasto

Envigado vs. Junior

Bucaramanga vs. Patriotas

Tolima vs. América

Once Caldas vs. Nacional

Santa Fe vs. Millonarios

Medellín vs. Pereira

Cali vs. Alianza

Chicó vs. Cúcuta

Jaguares vs. Equidad

Fecha 11



Pasto vs. Chicó

Jaguares vs. Cali

Equidad vs. Medellín

Cúcuta vs. Santa Fe

Alianza vs. Once Caldas

Pereira vs. Tolima

Millonarios vs. Bucaramanga

Nacional vs. Envigado

América vs. Rionegro

Patriotas vs. Junior



Fecha 12



Junior vs. Pasto

Rionegro vs. Patriotas

Envigado vs. América

Bucaramanga vs. Nacional

Tolima vs. Millonarios

Once Caldas vs. Pereira

Santa Fe vs. Alianza

Medellín vs. Cúcuta

Cali vs. Equidad

Chicó vs. Jaguares

Fecha 13



Pasto vs. Cali

Chicó vs. Medellín

Jaguares vs. Santa Fe

Equidad vs. Once Caldas

Cúcuta vs. Tolima

Alianza vs. Bucaramanga

Pereira vs. Envigado

Millonarios vs. Rionegro

Nacional vs. Junior

América vs. Patriotas



Fecha 14



Patriotas vs. Pasto

Junior vs. América

Rionegro vs. Nacional

Envigado vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Pereira

Tolima vs. Alianza

Once Caldas vs. Cúcuta

Santa Fe vs. Equidad

Medellín vs. Jaguares

Cali vs. Chicó

Fecha 15



Pasto vs. Medellín

Cali vs. Santa Fe

Chicó vs. Once Caldas

Jaguares vs. Tolima

Equidad vs. Bucaramanga

Cúcuta vs. Envigado

Alianza vs. Rionegro

Pereira vs. Junior

Millonarios vs. Patriotas

Nacional vs. América



Fecha 16



América vs. Pasto

Patriotas vs. Nacional

Junior vs. Millonarios

Rionegro vs. Pereira

Envigado vs. Alianza

Bucaramanga vs. Cúcuta

Tolima vs. Equidad

Once Caldas vs. Jaguares

Santa Fe vs. Chicó

Medellín vs. Cali

Fecha 17



Pasto vs. Santa Fe

Medellín vs. Once caldas

Cali vs. Tolima

Chicó vs. Bucaramanga

Jaguares vs. Envigado

Equidad vs. Rionegro

Cúcuta vs. Rionegro

Alianza vs. Patriotas

Pereira vs. América

Millonarios vs. Nacional



Fecha 18



Nacional vs. Pasto

América vs. Millonarios

Patriotas vs. Pereira

Junior vs. Aliazna

Patriotas vs. Pereira

Junior vs. Alianza

Rinegro vs. Cúcuta

Envigado vs. Equidad

Bucaramanga vs. Jaguares

Tolima vs. Chicó

Once Caldas vs. Cali

Santa Fe vs. Medellín

Fecha 19



Pasto vs. Once Caldas

Santa Fe vs. Tolima

Medellín vs. Bucaramanga

Cali vs. Envigado

Chicó vs. Rionegro

Jaguares vs. Medellín

Equidad vs. Patriotas

Cúcuta vs. América

Alianza vs. ANcional

Pereira vs. Millonarios



Fecha 20



Pereira vs. Pasto

Millonarios vs. Alianza

Nacional vs. Cúcuta

América vs. Equidad

Patriotas vs. Jaguares

Junior vs. Chicó

Rionegro vs. Cali

Envigado vs. Medellín

Bucaramanga vs. Santa Fe

Tolima vs. Once Caldas