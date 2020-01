¡Se pintó de verde! Aldo Leao salió a jugar con un extravagante look

Empezó la Liga de Colombia con todo y Aldo Leao así lo sabe, pues 'se preparó' hasta con corte de cabello nuevo para el partido de Rionegro vs. Jaguares en la primera fecha de la Liga II-2019.



Desde el calentamiento las cámaras no le quitaron la mirada y, con obvia razón, se volvió tema de qué hablar luego de su extravagante look en su corte de cabello.

El exjugador de Nacional e histórico en el fútbol salió con el cabello corto y pintado de verde, intentando una figura con algunos tintes negros. ¿Habrá perdido alguna apuesta o tiene mucha personalidad?