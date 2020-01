Francisco Flores, embajador ‘patriota’ que busca brillar con Medellín

Aunque Deportivo Independiente Medellín no ha contado con muchos venezolanos en sus filas, para este 2020 le apostó a Francisco Flores, un volante experimentado quien ha tenido llamados a su selección y busca llenar ese espacio que dejó Didier Moreno, aunque tiene características similares a las de Adrián Arregui. Con 29 años, Flores tendrá su primera aventura fuera del país vecino y siente que puede brindarle muchas alegrías al ‘poderoso’.

“Para mi es un placer y un privilegio venir a este hermoso país. Estoy muy agradecido con la gente del equipo que ha confiado en mí, es un reto muy importante para mi carrera”, señaló Flores, hombre a quien Aldo Bobadilla venía siguiéndole la pista desde que el técnico paraguayo dirigía a Libertad en el año 2018.



En cuanto a su posición como volante recuperador, Francisco no ve problema en jugar junto a Adrián Arregui, aunque ambos jugadores tienen un estilo parecido. Para el ex Mineros, “mi rol en el juego es algo importante, me gusta darle equilibrio, orden, entrega y garra, algo que tenemos muchos en mi posición como volante. Poco a poco voy asimilando la idea de juego con mis compañeros”, precisó.



Sobre su primera experiencia internacional, el jugador señaló que tuvo varias oportunidades para salir de su país, principalmente para Argentina. Sin embargo, pudo concretarse hasta una edad donde cuenta con una madurez deportiva para ponerla a disposición del conjunto antioqueño. “Los tiempos de Dios son perfectos, en inferiores tuve oportunidades de salir, pero ahora se pudo conseguir, quiero prepararme y entregarle a esta institución lo mejor de mi talento”.



Hombres como Alejandro Guerra o Jorge Rojas marcaron una etapa gloriosa en el futbol antioqueño. Algo que le agrada a Flores, quien sueña con escribir su historia en una Liga que cada vez le presta atención al talento del hermano país. “Son jugadores que nos abrieron el camino, la Liga colombiana nos han dado muchas oportunidades, somos países hermanos y a mí me han recibido de la mejor manera”, detalló.



Otro de los desafíos que tiene Medellín es la Copa Libertadores, donde tendrá como primer rival al Deportivo Táchira, un equipo que Francisco conoce muy bien, por haber jugado entre 2013 al 2016. “Aún quedan varios de mis antiguos compañeros en ese equipo, sabemos que es un equipo muy fuerte, nosotros debemos continuar nuestra preparación de la mejor manera para trascender en las fases previas y lograr un lugar en la fase de grupos, que es uno de nuestros objetivos”, remarcó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín