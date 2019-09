El renacer de los 'villanos': criticados de Santa Fe que son figuras

Santa Fe vive su mejor momento y logró cambiar totalmente la cara del mal año que lo atormentó hasta hace cuatro partidos. El cuadro rojo llegó a 12 puntos consecutivos y mostró su mejor juego en los últimos partidos, incluso peleando para meterse a los ocho de la Liga, pues está a tres puntos.



Desde el inicio, hubo varios futbolistas que fueron fuertemente criticados y resistidos por la hinchada, pues no mostraban su mejor juego y dejaban escapar puntos vitales desde el inicio. Ahora, son los grandes protagonistas.

Los criticados que ahora son figuras:

Primero, está Maicol Balanta. El futbolista que pasó por Bucaramanga y Tolima salió por problemas de indisciplina y su juego no era el mejor con Patricio Camps, pues no tenía su posición habitual y era más delantero que extremo. Ahora, el atacante es una de las piezas claves de la ofensiva roja, lleva dos goles y ha puesto varias asistencias para el conjunto cardenal, siendo la gran apuesta.



Luego está Fainer Torijano, quien llegó siendo una de las figuras de Tolima, pero fue bastante criticado en Santa Fe por su mal nivel que lo atormentaba. Ahora, es el experimentado y titular crucial de la defensa, que acompaña a Nicolás Hernández o Dixon Rentería, los dos jóvenes que buscan el lugar de centrales. El zaguero ya anotó dos tantos con la camiseta roja este semestre.



Daniel Giraldo, volante que llegó del Pasto, es uno de los experimentados en la mitad del campo que no logró empezar muy bien y empezaba a recibir críticas por su bajo nivel. Sin embargo, como todo el plantel, levantó notablemente su juego y ahora es una de las piezas fundamentales para Harold Rivera.



Andrés Pérez, otro experimentado volante, también recibió críticas por su edad a pesar de ser uno de los que más corría. El futbolista de 39 años empezaba a ser cuestionado por su edad y por no darle la oportunidad a otros futbolistas en vez de él. Ahora, el bogotano es uno de los líderes del equipo y se convirtió en uno de los referentes que no pueden faltar en el medio campo de Santa Fe.



Finalmente, está Carlos Arboleda. El lateral rojo, que ya lleva tiempo en el equipo bogotano, no empezó de mejor manera su relación con la hinchada de Santa Fe. Primero, estuvo involucrado en el escándalo de las prostitutas en el hotel rojo y su nivel dejaba mucho que desear. Luego de esto, Arboleda subió notablemente su juego y se convirtió en uno de los pilares de la banda derecha cardenal, siendo el titular protagonista y uno de los que más se sacrifican en defensa y ataque.