Gallardía de Arregui: 'actúe mal, pido disculpas por mi imprudencia'

Adrián Arregui es un hombre clave en el Independiente Medellín por su fortaleza en el medio campo y por su ambición para hacer presencia en el campo rival.

En el último partido, el argentino resultó expulsado por agresión a un rival, lo que le dará al menos dos jornada de sanción, nada menos que dos clásicos contra Atlético Nacional por la fecha 6 y la 7.



“Son varios factores que me afectaron, pero no tiene justificación. De todas maneras, yo actúe mal, más allá de haber recibido tres golpes yo reacciono mal y eso me cuesta el partido” expresó el argentino sobre la jugada donde deja a su equipo con 10 jugadores.

''Pido disculpas porque por mi imprudencia pierdo dos partidos muy importantes '', Adrián Arregui. pic.twitter.com/USYhmV6orB — Win Noticias (@NoticiasWin) February 17, 2020

Arregui lamentó no poder jugar estos duelos tan importantes: “Como se lo pedí a mis compañeros la disculpa se lo pido también a los hinchas porque saben la importancia de estos partidos y quería disculparme por eso porque es así como me manejo”



Arregui habló de su expulsión horas antes del duelo contra Atlético Tucumán, en Medellín, este martes, por la ida de la tercera fase de la Libertadores. Su gallardía para reconocer este error ha sido muy destacada en los medios.