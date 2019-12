'Que vengan hombres, no nombres. Quiero un equipo de obreros': Gamero

Alberto Gamero ya es, oficialmente, el entrenador de Millonarios. Este martes ofreció su primera rueda de prensa y dejó clara su prioridad: buenos refuerzos para poner al equipo que corresponde a su historia.



El estratega comenzó su charla agradeciendo el respaldo de los directivos e ilusionado con el futuro del equipo del que ha sido seguidor.



"Gracias a Dios esta vez se ha dado todo y se ha cumplido el sueño que siempre he tenido", dijo Gamero.



El nuevo cuerpo técnico



He querido diseñar un cuerpo técnico, me han dado la potestad de traer mi gente y hasta no entablar la parte contractual de ellos con el club no lo daremos a conocer. Quiero un cuerpo técnico muy cercano a Millonarios, que sepan lo que es ponerse la camiseta de Millonarios y parte del grupo que venía trabajando conmigo.



Los refuerzos que buscará



Millonarios en los últimos partidos no alcanzó a su clasificación pero hay una base, la vamos a reforzar, sí, ya la gente tiene nombres y posiciones que les dimos y esperamos que cuando estén firmados se de a conocer. Sí estamos necesitados de que el equipo se pueda reforzar, que vengan jugadores a aportar y pensar que el objetivo uno A es usar la buena cantera, recientemente Millonarios fue campeón Sub 20 y esos jugadores estarán cerca del plantel. Los que lleguen también les tendrán que ayudar a los jóvenes, esa es la idea que tenemos.



Quiero que vengan hombres no tanto nombres. Quiero un equipo de obreros que sepa a qué va a la cancha, que salga a buscar los partidos. Mi tranquilidad es que los nombres que hemos dado son de hombres que están trabajando, hemos estado llamando, haciendo vueltas, nadie quiere reforzar otros equipos, no los quieren soltar a los jugadores, pero estamos en las gestiones. le digo a la afición que estamos gestionando para que Millonarios nos de satisfacciones y vamos por buen camino.



Las posiciones a reforzar



La posición de central la queremos enriquecer, Millonarios tuvo inconvenientes antes; ya con la salida de Jair Palacios hay que traer un lateral derecho y estamos evaluando la posición de medio centro, interior, volante mixto o volante 10, estamos mirando nombres como extremos, traer uno o dos para pelear la posición con los que están.



Pero estamos en la expectativa de no traer por traer, si vienen pocos pero que jueguen no está mal porque hay una buena base.





¿Quién es Juan Pablo Vargas?



Es un jugador que puede estar en carpeta, un central costarricense, de 1,95m, zurdo, no tiene contrato. Lo tuve casi un año en Tolima y me parece que si se da esa posibilidad vamos a tener un gran jugador.



Los que se irían de la nómina actual



He recibido todo el respeto para elegir. Ya hice mi primer entreno y la junta directiva espera que yo decida los jugadores que se van a quedar. Pero usted no puede sacar hasta no tener. quiero certificar algunas cosas, tengo unas en la cabeza y quiero ver otras. Queremos reforzarnos y bajo esos parámetros tengo toda la facilidad



Quiero llenarme de requisitos, hay jugadores que terminan contrato y quiero llenarme de argumentos, a muchos no los he visto, tengo esta semana para eso. Tengo clara la baraja pero tengo el tiempo para eso.

“Aquí vine a trabajar y a cumplir un sueño” #LaEraGamero pic.twitter.com/j9MpssT1Nw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 10, 2019



El primer entrenamiento

Les dije una frase cortita: estoy aquí porque conozca la institución, quería llegar aquí, sé qué es Millonarios y trataré que los 25 o 28 que estén les pueda inculcar lo que es Millonarios. Quiero poner a Millonarios en mejores sitios, quiero pelear títulos y por eso en las conversaciones que hemos tenido nos vamos a reforzar para eso.



Macalister y Montoya, viejos conocidos



De Tolima vinieron para Millonarios. A Macalister le conozco, su buena técnica, su carácter para jugar. Lo de Montoya es un jugador vistoso ya mí siempre me ha gustado el volante 10 que tiene pase gol, pelota quieta y pisa el área. le queda este semestre para recuperarse y sé que vamos a recuperar al jugador que yo tuve ene el Tolima.



La dura experiencia en Junior



La enseñanza que me dejó lo de Junior es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Desde que empexé a prepararme nunca descansé y esa no espera me sirvió apra enriquecerme, fui a Europa a capacitarme, salí bien, no lo tomé con rencor y preferí salir bien. Nadie trabaja en tres meses, es como cuando consigue una novia, necesita conocerla. No fue un fracaso porque ni el éxito ni el fracaso duran tres meses. Y después que vine de mis viajes salí campeón, así que me fortalecí.



Los pecados de Pinto



El profe Pinto no metió pecados. Pro Millonarios pasó uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano, no lo podemos esconder. Escuché que Duarte iba a un equipo argentino pero no está en carpeta para venir a Millonarios.



La columna vertebral

Fariñez, Martínez, Macalister, Duque, Ortiz, Zapata, Pérez son una columna vertebral muy buena y sobre esa base habrá que potenciar a Millonarios.Tienen que pensar que este es uno de los más grandes del fútbol colombiano, siempre tenerlo como referencia para lograr lo que queremos.