Gay y Pascuttini, dos argentinos, en la memoria del América de Cali

El argentino Carlos Alfredo Gay pasó a hacer parte de la historia de América por sus atajadas brillantes en la década de final de los 70 y comienzo de los 80. Junto a su compatriota Julio César Falcioni son dos de los guardametas más queridos de la afición escarlata por sus logros con la institución a lo largo de su participación en el fútbol colombiano.



Este jueves Gay se mostró emocionado por regresar a una ciudad que lo acogió como su hijo ilustre, después de más de 39 años sin visitar suelo vallecaucano, con ocasión de cuadragésimo aniversario del primer título escarlata en primera división.



A su arribo al Pascual Guerrero señaló que “estamos recordando todo lo que pasó, volver a Cali es una cosa de locos, impresionante la atención, todo con los muchachos, no tengo palabras para referirme a esta maravillosa hinchada, los llevo en mi corazón”.



El estelar ex cancerbero agregó que “aparte venís donde siempre te quisieron por el esfuerzo que se hizo, los agradecimientos siempre van a estar”.

Por su parte, su compatriota Aurelio José Pascuttini afirmó que “cuando llegue a Rosario voy a contarle a mis amigos todo lo lindo que se vivió acá.



La gente nos pedía que acabáramos con la ‘maldición de Garabato’ y gracias a Dios lo pudimos cumplir. Estoy tan contento que traje un amigo que vive en el Perú y al ver esto quedó muy emocionado”.



Pascuttini aseveró que “debe ser la primera vez en el mundo que una hinchada festeja un título con tantos años, realmente satisfecho y emocionado porque a esta altura de la vida que esté haciendo un homenaje gente que en más de un 40% no nos vio ni jugar en figuritas, como decíamos nosotros”.



Para el defensor central gaucho, “América de Cali significó una satisfacción personal en la vida, tuve la suerte de salir campeón con Rosario en 1971 y en 1979 con América, aparte de ser un equipo de fútbol éramos amigos. La amabilidad de la gente en Cali siempre quedó demostrada en cada intervención que hacía y ahora que después de 40 años te hagan esto no tiene precio”.



Sobre la inexpugnable dupla que conformó con Luis Eduardo Reyes, ‘El Hombre de Hierro’, dijo: “Compañero de zaga y gran persona, conviví cinco años con él y sé lo que realmente era la amistad, aparte de eso en el medio teníamos gente muy capacitada. Este año salió campeón merecidamente, fue el mejor equipo”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces