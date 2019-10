Graves acusaciones a presidente de Santa Fe: ‘Me dijo negro hijuep...’

Geovanni Banguera vivió una noche de contrastes este miércoles en el estadio El Campín. El portero del Atlético Huila fue la figura del partido de la fecha 16, en el que el cuadro opita sacó un valioso empate 0-0 en su visita a Santa Fe, punto que espera le sirva para escapar del descenso en la Liga II. Pero recordará también el mal trato de parte de la afición cardenal por su actuación y por quemar tiempo para cortar las embestidas albirrojas y así poder sumar en Bogotá.

Sin embargo, según Banguera, las cosas se pusieron peor al interior del estadio, entre los vestuarios y la zona mixta del estadio El Campín. Allí, el arquero del Huila, pero que pertenece a Santa Fe, tuvo un encontrón con Eduardo Méndez, presidente del club bogotano.



Según le relató el arquero a FUTBOLRED, Banguera buscó al dirigente para reclamar el retraso de su pago, pues como tiene contrato vigente con el cuadro cardenal recibe la mitad de su salario de Santa Fe (la otra mitad la paga Huila). Pero antes de encontrar soluciones de pago, supuestamente fue ofendido y por poco agredido por el presidente Méndez.



“Me da tristeza que un presidente me salga con esas cosas. Me dijo ‘no te voy a pagar, negro hijuep***’, dijo el portero, que reclama el pago del año de contrato que le queda con Santa Fe: “Me dijeron que me iban a pagar a doce cuotas, pero desde que me fui para el Huila no me han dado un peso. Ya me deben cuatro meses”.



Aparte de los insultos racistas, Banguera acusa a Méndez de un intento de agresión. “Casi me pega. Y lo pienso en demandar por los insultos. Yo estaba con el fisioterapeuta del equipo y con el otro arquero del equipo. Me levantó la mano y quiso agredirme”.



Sin embargo, Banguera asegura que no conocía al actual presidente de Santa Fe. “Yo no sabía quién era, no lo conocía. Cuando pasaron las cosas, mis compañeros me dijeron que él era el presidente”.



“Yo había arreglado con el anterior presidente (Juan Andrés Carreño) mi salario para irme de Santa Fe. Así que no me importa si se demoran, me tienen que pagar mi plata. Yo no pienso demandar al club, porque sé que están en una crisis económica muy grande y entiendo la situación; pero no merezco ese trato”, apuntó Banguera.