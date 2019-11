Germán Cano y su título soñado: ‘Debemos pensar en grande’

Este miércoles, Germán Ezequiel Cano rompió un mito y se hizo leyenda. El argentino conquistó su primer título con Independiente Medellín en la cuarta final que disputada con el conjunto rojo de Antioquia. Además, con su gol, el sexto que marcó en la Copa en la que se consagró como goleador, fue la que le dio la Copa Colombia frente al Deportivo Cali en el Atanasio.

Al final del partido, el delantero dejó sus sensaciones tras este hecho que lo motiva para seguir defendiendo la camiseta número 14. Pues Medellín jugará la próxima edición de la Copa Libertadores.



“Es un orgullo muy grande el que siento por esta camiseta, por esta gente que me abrió las puertas cuando no era nadie. Siempre voy a estar agradecido por todo lo que me dieron y por la fuerza que hicieron para ser campeón por primera vez con la camiseta que más amo”, indicó emocionado el hijo de Ezeiza.



Aunque se había consagrado con Lanús en el recordado título del apertura 2007 en la cancha de Boca, esta vez Cano fue clave en un nuevo campeonato, el octavo de manera oficial que tiene el conjunto antioqueño ahora en sus vitrinas. “Es algo que visualizaba desde hace mucho tiempo y ahora puedo disfrutarlo con mi familia, con mi hijo. Es solo emoción por esta camiseta que tanto amo y que va a quedar dentro en mi", expresó.



Además, para el ariete “se me vienen a la mente mucha gente, muchos recuerdos, mi hijo, mi familia, la gente en Argentina que me quería ver levantando un título con el equipo de mis amores”.



En cuanto a la renovación que se pueda dar en diciembre, tiempo en el que termina su contrato, Cano aseguró una posible continuidad. “Vamos por más, tenemos que soñar con ganar la Liga, la Copa Libertadores, debemos pensar en grande. Este es un club de más de cien años de historia y tiene que pensar en grande. Las cosas se van dando de a poco y contamos con un gran técnico que nos inculcó muchas cosas y fue muy claro con lo que debemos hacer dentro de la cancha”.



Con 129 goles, Germán Cano quiere seguir tiñendo de rojo y azul las redes de Colombia y el mundo con su amado DIM.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín