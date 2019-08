Germán Cano y tres temas: nacionalización, cruce con Messi y Santa Fe

Con goles y talento, Germán Cano lidera a un Deportivo Independiente Medellín que sigue en construcción para pelear la Liga y la Copa. Son 119 goles que el argentino suma con la camiseta roja, el amor y la pasión que le imprime en cada partido, ha dado el mérito para que los hinchas ‘poderosos’ lo tengan como uno de sus grandes ídolos.

“Para mí es un orgullo muy grande ser el goleador histórico de una institución que tiene más de cien años. Sigo trabajando día a día, sacrificándome con el equipo, es un placer seguir haciendo goles en una institución que tanto quiero, si es para que el equipo gane es mucho mejor”, destacó Cano, quien, con 46 goles este 2019, está a tres de alcanzar a Leonel Messi en la lista de ‘Football World Rankings’, que compila a los grandes goleadores del mundo, el ‘Matador’ está por encima de cracks como Kylian Mbappé, Carlos Vela, Robert Lewandowski, entre otros.



Sobre su plasticidad y la frialdad que tiene para definir, Cano detalló que “las jugadas salen en el momento, son segundos que uno tiene para resolver de la mejor manera, más en un partido que estaba por terminarse. Me quedó la pelota y por suerte pude definir bien. Siempre hay que sacar la casta y ese ‘plus’ para que mejore el equipo”.

Y como goles son amores, Germán algún día le gustaría representar bien sea a su país, o a Colombia, donde ya están en marcha los trámites de nacionalización. “Yo estoy tranquilo, las cosas se dan solas, no pienso en eso sino en hacer todo bien por el equipo. Si en algún momento puede llegar, llegará. Más allá de marcar goles, lo importante es seguir aportándole al equipo”. En cuanto el proceso para ser colombiano, Cano señaló que “seguimos en proceso, no es de un día para otro, sabemos que lleva un tiempito para ser colombiano. Estoy muy tranquilo que con el tiempo llegará”.



Y en ese ‘cabeza a cabeza’ con su compatriota Messi, “me llamó… mentiras, no he podido hablar con él. Nos cruzamos alguna vez, hace muchos años en un partido a beneficio que él hizo acá en Medellín. Ojalá se lo hagan saber que estoy ahí cerca (risas)”.

juntos es mejor @DIM_Oficial a mirar para delante . Trabajaremos más para seguir mejorando . Gracias a toda la gente que se acercó hasta manizales. ❤️💙 pic.twitter.com/EU5MVT45YS — German Cano (@Germancanoofi) August 29, 2019

Entrando en el análisis del partido contra Santa Fe, equipo que le ha marcado 5 goles. Germán precisó que “tenemos el compromiso de levantar el nivel, después de ganar en Manizales, nos impulsó anímicamente para lo que viene el domingo. Queremos hacer un gran partido, venimos de tres derrotas en la Liga, pero falta mucho para la fase final y sabemos que debemos ganar, mejorando los errores que hemos cometido en el pasado”.



Además, “el domingo será una final, para ellos que están en el fondo de la tabla y para nosotros que queremos sumar y entrar al grupo de los ocho”.



Finalmente, no quiso hablar de su contrato, que vence en diciembre. Cano confía en seguir dándole alegrías al rojo de sus amores y brindarle un título. “No me pongo una meta, no me conformo con nada, trabajo para mejorar, para ayudar al equipo y eso es lo más importante. Ser consciente que podemos sacar adelante y lograr estar en una nueva final”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín