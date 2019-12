El mensaje de despedida de Cano, aunque ilusiona con un tercer regreso

Germán Cano volvió a dejar su huella en el fútbol colombiano y a punta de goles se hizo ídolo de Medellín y el máximo goleador en la historia del club.

Pero este segundo ciclo del delantero argentino llegó a su fin y hace algunas semanas el club anunció la salida de este jugador, así como han dado a conocer otra salidas poco a poco.

En la noche de Navidad, Germán Cano expresó su mensaje de agradecimiento a los aficionados del club y hasta abrió la puerta para un tercer ciclo en el equipo.

“Quería aprovechar este día de unión y amor en familia para agradecer todas las cosas lindas que me pasaron estos dos años en mi querido equipo del pueblo. Eternamente agradecido con todos ustedes Medellín, me voy feliz sabiendo que valió la pena cada gota de sudor y dejar el alma partido a partido por estos hermosos colores. Ese título que se hizo desear llegó en un momento increíble de mi vida, todo a su tiempo llega y me da un placer enorme haber levantado una copa la cual quedara plasmada en la institución y en la memoria de cada uno de ustedes.



No dudo que volveremos a compartir nuevos retos y alegrias más adelante , No es un adiós si no un hasta luego.



Felices fiestas y próspero Año Nuevo.



Los amo"