Junior confirmó su tercer refuerzo proveniente del fútbol europeo

Germán Mera es nuevo jugador del Junior para el segundo semestre del año. El defensa central de 29 años llega proveniente del RKV Malvinas de Bélgica y se unirá por tres años al conjunto barranquillero.

El defensa caleño llega al equipo luego de jugar 36 partidos y anotar 5 goles entre 2018 y el primer semestre del 2019. Cabe resaltar que el colombiano fue vendido en el 2017 al Brujas de Bélgica.



Su paso por el fútbol europeo no fue muy exitoso, debido a que en su primer equipo en Bélgica no jugó de manera constante y tuvo que salir al RKV Malvinas, club en el que pudo sumar más minutos.



Germán Mera, defensa de 29 años llega a Junior de Barranquilla por tres años y competirá por un puesto en el once titular con Rafael Pérez y Willer Ditta, zagueros del conjunto tiburón.