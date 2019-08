Medellín y un recital de baile: goleó 4-1 y pasó por encima de América

Medellín goleó por 4-1 al América de Cali en el Atanasio en la fecha 5 de la Liga II-2019. El conjunto poderoso tuvo un gran partido y mostró su superioridad en su casa. Germán Cano anotó doblete, Deinner Quiñónes y Jonathan Marulanda marcaron en el rojo de la montaña, mientras que Michael Rangel puso el descuento.

El primer tiempo comenzó con reiteradas faltas y una batalla en el medio campo por el control de la pelota. Medellín era el equipo que proponía y presionaba sobre la zaga visitante, que a su vez aprovechaba los espacios en defensa para ser profundo.



Al minuto 8, llegó el gol de América por intermedio de Michael Rangel, quien aprovechó un descuido en el medio campo local para que Carlos Sierra filtre una pelota y se la entregue a Rangel, el ‘9’ escarlata se volteó y con pierna derecha mandó la esférica al fondo de la red.



Tras el gol, América se montó en el partido, dominando la pelota y siendo incisivo sobre el arco contrario. Medellín en principio, no veía reacción hasta el minuto 11, cuando Neto Volpi atendió un par de remates de Déinner Quiñones y Andrés Ricaurte, ese último disparo tuvo la ayuda del horizontal.



El poderoso continuaba atacando sobre los predios americanos, las bandas eran el sector del campo donde más peligro generaba. Al minuto 24, un cabezazo de Juan Pablo Segovia exigió a David González, un par de minutos después, el argentino Matías Pisano tuvo su remate, pero el meta antioqueño estaba atento.



El gol recibido, aumentó el ímpetu y el juego asociado para los locales. Tanta fue la insistencia, que al minuto 44, tras un pase de Didier Delgado, le quedó la pelota a Jonathan Marulanda quien con pierna izquierda marcó el empate para el conjunto rojo de Antioquia.



En la etapa complementaria, América salió a buscar la ventaja en el marcador. Medellín se replegaba y salía en velocidad, al minuto 3, Didier Delgado aprovechó un contraataque para ubicar a Déinner Quiñones quien se fue corriendo solo y con pierna izquierda puso en ventaja al dueño de casa.



Tras el gol, Medellín seguía atacando, insistiendo por bandas y como principal socio de todos a Delgado, tanto por derecha, como por izquierda generaba peligro a los ‘diablos rojos’.



Al minuto 25 y tras una incursión de Déinner Quiñones de poco más de 30 metros, le entregó la pelota a Didier Delgado, para que se la pasara a Germán Cano, quien marcó el gol número 60 por Liga con la camiseta del DIM. Tres minutos después, nuevamente Germán Cano amplió la cuenta, decretando el cuarto a favor del ‘Equipo del pueblo’, quien vivía una fiesta de goles y buen fútbol en el Atanasio.



La ráfaga de goles sufrida por América, lo fue apagando poco a poco, mientras que Medellín sostenía el juego y descansaba con la pelota dominada, buscando los espacios en defensa.



Al minuto 37, los cerca de 24.000 aficionados aplaudieron el trabajo de Didier Moreno, quien con dos asistencias, fue la figura del partido.



Los minutos finales fue para la diversión de los asistentes, Medellín muestra solidez en su juego y por las bandas es un rival muy fuerte. América arrancó bien, pero se conformó con el gol, no supo aprovechar la ventaja y al final se va goleado



La próxima fecha, Independiente Medellín visita al Deportivo Cali en Palmaseca, mientras que América de Cali recibe en el estadio Pascual Guerrero a Rionegro Águilas Doradas.



Síntesis



Independiente Medellín 4-1 América de Cali



Independiente Medellín: David González (6); Jonathan Marulanda (6), Jesús Murillo (6), Andrés Cadavid (6), Jaime Giraldo (6); Adrián Arregui (5), Didier Moreno (5), Andrés Ricaurte (6); Déinner Quiñones (7), Didier Delgado (8), Germán Cano (8).



Cambios: Héctor Urrego (6) por Jaime Giraldo (19 ST), Mateo López (6) por Déinner Quiñones (26 ST), Diego Herazo (SC) por Didier Delgado (37 ST).



D.T.: Alexis Mendoza.



América de Cali: Neto Volpi (4); Juan Pablo Zuluaga (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (5), Daniel Quiñones (5); Juan Nieva (5), Luis Paz (5), Carlos Sierra (5); Yesus Cabrera (5), Matías Pisano (6), Michael Rangel (5).



Cambios: Héctor Quiñones (5) por Juan Pablo Zuluaga (15 ST), Jeison Medina (5) por Juan Nieva (15 ST), Gustavo Carvajal (SC) por Yesus Cabrera (32 ST).



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Goles: Jonathan Marulanda (44 PT), Déinner Quiñones (3 ST), Germán Cano (25 ST), (28 ST) en Independiente Medellìn. Michael Rangel (8 PT) en América de Cali.



Amonestados: Jesús Murillo (20 PT), Héctor Urrego (26 ST), Germán Cano (45+1 ST) en Independiente Medellín. Marlon Torres (41 PT), Carlos Sierra (43 PT), Michael Rangel (9 ST) en América de Cali.



Expulsados: no hubo.



Figura: Didier Delgado (8).



Árbitro: Mario Herrera (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 23.437 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín