Grandes de Liga no negocian: mejor aplazar que jugar a puerta cerrada

Las últimas decisiones del Gobierno nacional respecto de la prohibición de eventos que congreguen a más de 500 personas, para controlar la expansión del coronavirus covid-19, afectaron no solo el calendario sino las arcas de varios equipos de la Liga Betplay.

El anuncio del presidente de la república Iván Duque y del ministro de deporte, Ernesto Lucena, sobre la posibilidad de jugar partidos a puerta cerrada es otra medida en ese mismo objetivo, pero esa es precisamente la razón de la molestia de los equipos con más títulos y seguidores en el país.



Los presidentes de clubes como Millonarios, América y Nacional fueron enfáticos en que son solidarios y plenamente conscientes de que hay una emergencia que exige el apoyo que sus clubes ofrecen, que entienden que habrá cambios radicales pero no comparten la política de sacrificar ingresos económicos en pos del cumplimiento de un calendario.



Sin embargo, el presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, ni contempló la posibilidad de aplazar el torneo, que es la posición unánime, y ese ya es un primer revés: "Hay que ser consientes, las taquillas no estarán, pero los grandes dependen de taquillas, es mayor el ingreso de taquillas que de televisión. Aquí, hay que buscar como jugar porque después no hay cómo pagar salarios", dijo.

La posición de Millonarios

En su diálogo con FUTBOLRED, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, no duda en que los equipos más grandes serían muy perjudicados por los juegos a puerta cerrada: "Jugar a puerta cerrada es matar los equipos, nosotros que tenemos más audiencia, casos de Millonarios, América, Nacional, Santa Fe, Cali, Junior, vivimos fundamentalmente de la taquilla, es el ingreso base para atender las obligaciones, especialmente los costos de los jugadores. Y Jugar a puerta cerrada, nos quebramos.



su ejemplo es claro: "No tenemos la posibilidad de que con partidos tan importantes, como el que tenemos contra Nacional por ejemplo, que nos da una taquilla de 1.000 millones de pesos y sería supremamente grave, porque sería jugar gratis y qué hacemos con los salarios de los jugadores".



Parar y luego ponerse al día es su propuesta: "Creo que lo fundamental es que se suspenda y se rehabilite cuando sea pero nos e lleva a cabo porque son ingresos perdidos".



¿Y el calendario ya tan apretado? "Depende cómo evolucione la pandemia, pero es preferible acomodar luego fechas, jugar más seguido, seguramente la eliminatoria se suspenderá, igual que la Copa América, que ocupaba un mes y medio, y eso daría espacio para jugar estos partidos", concluyó.

La posición de Nacional



El presidente de Nacional, Juan David Pérez, compartió un comunicado sobre la emergencia generada por el coronavirus covid-19 y respaldó la intención de Millonarios.



"Debemos ser cautelosos frente a las medidas que se adopten con respecto al torneo que actualmente estamos disputando. Para gran parte de los clubes del fútbol profesional colombiano, una de las mayores fuentes de ingreso es la que se genera por la explotación comercial del día de partido, tanto por el rubro de taquillas como el de pauta publicitaria de marcas aliadas. En nuestro caso este ingreso representa un valor cercano al 30% del total de nuestros ingresos presupuestados", explicó.



Pérez ofrece todo su apoyo pero explica: "Jugar los partidos a puerta cerrada implica una grave afectación económica que nos pone en serias dificultades para cumplir con nuestros compromisos económicos con empleados y proveedores".



Su solución es idéntica a la de su colega Camacho: "Nuestra postura como club es la de proponer que se haga un alto en la Liga BetPlay Dimayor y se busquen fechas a futuro para poder cumplir con el calendario, entendiendo que de por medio está la Copa América en nuestro país".

La posición de América



Mauricio Romero, máximo directivo del América de Cali, campeón vigente de la Liga, también se mostró preocupado por el impacto económico de jugar a puerta cerrada, en diálogo con FUTBOLRED en la capital vallecaucana.



"Hay que tomar precauciones por esta pandemia, Colombia no es ajeno, hay un direccionamiento del Ministerio de Salud ante una situación compleja a nivel mundial, pero jugar a puerta cerrada es un golpe difícil porque dependemos de las taquillas, hay unos abonos que están vendidos, promociones que ya están pagadas, gestión de hinchas que son compromisos para nosotros y sería un golpe demasiado fuerte", comentó.