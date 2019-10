Grave denuncia de jugador de Cúcuta: 'Pasa el mes y paga 10 o 15 días'

La situación del Cúcuta Deportivo, a un día de la definición de la clasificación a la segunda fase de la Liga II 2019, es más que preocupante.

Una denuncia del periodista Antonio Casale puso de manifiesto la situación que viven los jugadores, a quienes les adeudan salarios de los últimos dos meses.



Según una fuente citada por el jugador, en la fecha 19, para el partido contra América que ganaron los locales en el estadio General Santander (3-1), hubo una situación crítica: "el equipo concentró normal para el partido con América y se apareció la secretaria de él con quince días de sueldo, a media hora de comenzar la charla técnica, y dijo: si quieren reciban o si no pongo la sub-20", dijo la fuente.



"No recibimos y salimos así a jugar... Eso no es nada. Cuando le dijimos que no recibíamos esos quince días dijo que no jugábamos y ordenó al chofer del bus que no llevara al equipo al estadio. Y pues nosotros caracterizados nos bajamos del bus y nos íbamos a ir en taxi para presentarnos en el partido. En medio de todo ese enredo pues no hubo charla técnica ni nada y así salimos a jugar y vea, parece un hp chiste", añadió.





“Si quieren reciban o pongo a la sub-20”: mi columna semanal en @elespectador ✍️🏼



Acá la pueden leer: https://t.co/Gs4ffBujIB pic.twitter.com/SpEqGOim76 — Antonio Casale (@casaleantonio) October 28, 2019

Lo más grave, según la denuncia, es que la situación no es nueva y tiene muy comprometidos a varios jugadores del plantel que pasan problemas económicos complejos: "Pasa el mes y paga diez o quince días y así había estado haciendo, pero esta vez no pasó, ni primas, ni sueldos ni nada. Los más grandes mantienen a los más jóvenes para pagos de servicios, comprar mercado, pasajes y más, porque somos un equipo. Tratamos de mantenernos bien, pero ya no damos más. Los jóvenes se crecieron ja ja ja, Miranda con la esposa en embarazo, a Mancilla le nació la hija; son gastos urgentes que no dan espera”.



Por el momento no hay respuestas oficiales del club ni de José Augusto Cadena, su presidente.



En medio de esta situación, los jugadores del Cúcuta enfrentarán a Junior en Barranquilla este martes con la necesidad de sumar para asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo.