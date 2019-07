Guimaraes dará continuidad a juego del América para enfrentar a Tolima

América de Cali enfrentará en la segunda fecha de la Liga II-2019 este sábado (7:45 p.m.) a Tolima en Ibagué, después de derrotar 2-1 a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero. El técnico Alexandre Guimaraes exteriorizó algunos conceptos respecto a la idea que tiene para buscar un resultado en la capital tolimense.



Lo más probable, y según el entrenamiento futbolístico realizado este jueves, es que se mantenga la formación titular de la fecha pasada, con Juan Pablo Zuluaga acompañando a Luis Alejandro Paz en la labor de contención en el mediocampo escarlata, conociendo que Carlos José Paz está siendo utilizado más adelante.

“Juan Pablo Zuluaga jugó muy bien de volante, al comienzo le costó muchísimo encontrar el espacio, pero participó en acciones ofensivas, cuando hicimos el cambio también mostró firmeza como lateral, ese tipo de futbolistas dan un plus diferentes porque te permiten hacer modificaciones, ya será viendo el rival decidir si arranca o no”, señaló en un aparte de su charla con los periodistas.



En cuanto al funcionamiento colectivo, el brasileño señaló que queremos “básicamente darle continuidad a nuestros conceptos de juego, obviamente en las primeras sesiones haciéndole algunos ajustes con respecto al rival, que es importante, tiene mucho tiempo de jugar junto y que nos va a exigir al máximo”.



Sobre el adversario del sábado dijo: “Está claro que quiere hacer siempre un juego siempre combinativo, tiene mucha velocidad en el frente, con movimientos muy bien coordinados para nunca quedar desbalanceados y son sólidos también cuando se repliegan, eso lo hemos hablado con los jugadores, hemos trabajado sobre esos aspectos y estoy seguro que el sábado vamos a hacer un buen partido”.



Recalcó acerca de las variantes que haría de visitante que “la intención de momento no es cambiar la postura, teniendo un poquito más de atención y algunos movimientos nuestros con respecto al rival. Nosotros tenemos que generar el error del rival, pero está claro que el equipo cómo hizo el partido anterior, le toca defenderse para mantener la intensidad que estamos queriendo proponer no es de un día para otro; a veces hay que replegarse un poco y jugar a otra cosa, veremos lo que nos exige Tolima para poder hacer el fútbol más conveniente y sacar un resultado positivo para nosotros”.



También dio claridad en cuanto a la aparición de los nuevos fichajes: “Pisano estamos esperando la confirmación de su paso internacional para poder llevarlo, a Vergara es muy poco más difícil para este partido, luego será el tema minutos para saber si entra como titular”.



Aunque se ha especulado con la vinculación de otro volante de segunda línea, Guimaraes señaló que de momento tiene una plantilla y ya verá si antes de que finalice el plazo de cierre de pases se da otra noticia en ese sentido, porque el argentino Cristian ´Jopito’ Álvarez es el cuarto extranjero.



De otro lado, el lateral izquierdo Cristian Flórez irá por seis meses a préstamo al Deportivo Pasto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces