Primer corte de cuentas al 'tridente' del América: Así lo ve Guimaraes

América de Cali superó con lo justo al Cali para clasificarse a la final del torneo de pretemporada ESPN, que jugará este domingo contra Millonarios.

Y ese detalle de estar apenas cumpliendo en la tarea ofensiva, con solo dos goles en sus dos encuentros de preparación, no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico.



“No es una situación más que el error del no poder concretar. Me preocupas más el volumen de juego”, reconoció el técnico Alexandre Guimaraes con honestidad.



En ese punto, la generación del juego, quiso trabajar en el clásico contra el Cali y su primer balance es favorable: "Queríamos ver a otros jugadores, a Ureña en tareas de ataque, y ver la recuperación del equipo. En los primeros 45 minutos vimos lo que queríamos ver, la incorporación de Pérez (Juan David) ha sido uno de los jugadores que llegó más tarde y está claro que con los entrenamientos entrará en la dinámica del equipo".



Y es que al rojo le está costando la generación justo en el momento en que más refuerzos suma. ¿Cómo resolverlo? Con paciencia. El tridente Pérez-Vergara-Ramos aun requiere tiempo de adaptación y en eso debe trabajar el campeón defensor de la Liga.



"Para ser el primer ensayo con ellos tres mostraron varias situaciones en ataque que son desequilibrantes. Por eso insisto que conforme pasen los entrenamientos, la rotación que queremos de ellos va a ser más fluida", explicó el DT.



Efectivamente, se nota el peso del regreso a vacaciones y la altura de Bogotá, pero es un hecho que Vergara y Ramos están trabajando en una comunicación fluida y Pérez, el que menos tiempo de adaptación tiene, se irá integrando con las repeticiones.



Un punto que valoró el DT y que resulta clave para liberar el trabajo de los atacantes es la seguridad defensiva: "Otro beneficio que (Éder) Chaux mostró varias cosas en cuanto a su posicionamiento en el arco y juego con los pies", celebró Guimaraes.