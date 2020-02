Gustavo Torres es la nueva la llave del gol de Atlético Nacional

En los dos partidos como visitante donde Atlético Nacional logró vencer a La Equidad y Boyacá Chicó en la segunda y cuarta fecha de la Liga I-2020, la figura fue Gustavo Torres, quien se apuntó con dos dobletes para que su equipo lograra seis de los nueve puntos que lo ponen en la parte alta de la tabla.

En 42 partidos jugados con los antioqueños, Torres completó 11 goles, de los cuales ocho llegaron en cuatro partidos, tres por fuera del Atanasio y donde marcó un precedente: contra Deportivo Cali el 2 de mayo de 2018, en el primer triunfo ‘verdolaga’ en Palmaseca, frente a La Equidad el pasado 29 de enero, en el recordado 3-4 y el de este martes 11 de febrero contra Boyacá Chicó, donde los antioqueños cortaron una sequía de casi seis años sin derrotar al ‘ajedrezado’ en Tunja. El doblete restante fue contra Envigado el 16 de septiembre de 2018 en el Atanasio.



"Hay que seguir trabajando, esto me compromete más a hacer las cosas de la mejor manera", expresó el delantero que poco a poco cambia las críticas por elogios y los silbidos por aplausos. “Nacional hizo un gran trabajo, las cosas se dieron más allá del rival, me quedo con que hicimos un gran partido”, complementó.



Con cuatro goles, uno menos que Michael Rangel, Torres le madruga a la pelea por el botín de oro al delantero de América de Cali. “Indudablemente, me he sentido muy bien jugando por el centro, pero también jugando por banda, estoy para donde el equipo me necesite”, remarcó el ex San Lorenzo de Argentina.



Para el atacante, lo sorprendió el buen juego de su equipo, como el reflejado en Tunja. "Es gratificante cuando las cosas salen cuando se planean. Identificamos una idea de juego y que todos los jugadores estemos dispuestos cuando nos toque y cuando nos toque, retribuirlo con buen juego como en este partido".



En lo colectivo, Gustavo expresó que “siempre salimos a hacer las cosas bien, respetando al rival, conocemos las virtudes, nos salieron en el resultado y hay que seguir mejorando, porque siempre habrá cosas por mejorar”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín