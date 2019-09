El pacto de caballeros que Tolima incumplió: así lo analizó Carrascal

La novela de Rafael Carrascal, que aparte del jugador involucra como actores principales al América de Cali y al Deportes Tolima, sigue teniendo mucha tela de donde cortar.

Después de varios días de expectativa y un largo mutismo del ente rector del fútbol profesional colombiano, la primera en dar luces para el desenvolvimiento de esta polémica historia fue la misma Dimayor, que desestimó las demandas interpuestas por Rionegro, Envigado y Santa Fe en contra del cuadro escarlata por la inscripción del volante monteriano, en tanto que sancionó al Tolima con la pérdida de los tres puntos por haberlo incluido erróneamente en la planilla ante Rionegro Águilas, cuando ya no hacía parte de la plantilla que dirige Alberto Gamero.



En diálogo con este portal hace dos semanas, el que sí estaba seguro desde un comienzo en que América no tendría problemas con dicho tema era el máximo accionista del club, Tulio Gómez, por lo que se dieron las indicaciones al técnico Alexandre Guimaraes de que podía utilizarlo.



Por eso, América tomó la decisión de utilizarlo en el partido frente a Rionegro en la sexta fecha de la Liga Águila II-2019 –que terminó 1-1 en el Pascual– y enfrentar la cantidad de demandas que llegaran posteriormente, como efectivamente sucedió con el cuadro antioqueño, con Envigado y Santa Fe.



El jugador involucrado señaló este viernes sobre la determinación de la Dimayor que “está cancelado, las cosas se dieron cómo tenía que ser, transparentes a favor de América, como siempre actuamos. Es mi primer clásico, estoy muy mentalizado en que llegue rápido el domingo y esperemos que sea una bonita noche para nuestro equipo. Me he sentido muy bien en la responsabilidad que tengo en la cancha tanto con el balón como sin él, para sacar el equipo, tener ese orden que tanto me pide el ‘profe’ desde allí”.







Sobre lo que puede salir en el clásico, señaló que “nos hemos preparado muy bien, ellos se mueven muy bien arriba, tienen un goleador que anda derecho, pero en la parte de atrás dan muchos espacios y tenemos que aprovechar eso. Va a ganar el que tenga el control del partido”.



A pesar de las continuas llamadas hechas a los directivos, ninguno del América de Cali ha respondido sobre este complejo suceso, pero Futbolred conoció, de una fuente que pidió reserva de su nombre, que efectivamente hubo un acuerdo de caballeros entre el equipo ‘vinotinto y oro’ y el vallecaucano para que el mediocampista no fuera utilizado, siempre y cuando el Tolima no demandara por su inscripción con el conjunto caleño, lo que finalmente se dio al contrario.



La novela se pone vibrante, porque a pesar de que la Dimayor desestimó las demandas de los tres clubes, el Tolima anunció este jueves que llevará el caso al Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces