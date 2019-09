La promesa que Harold Rivera le está cumpliendo a Eduardo Méndez

Harold Rivera sonríe. Su campaña en Santa Fe es notable e ilusiona al plantel de jugadores y a los hinchas con una hazaña al final del ‘todos contra todos’ para meterse a los cuadrangulares de la Liga II-2019. Por estos días, el entrenador tolimense disfruta de una racha de cinco triunfos consecutivos en el campeonato, que hacen del equipo bogotano una grata sorpresa y un serio candidato para quedar en el grupo de ocho clasificados.

Este lunes, el técnico cardenal habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. Allí aseguró que cuando asumió como entrenador de Santa Fe, “el equipo estaba caído, sin embargo ahora veo mucho compromiso de parte de los jugadores y ya se empezaron a ver los resultados. Gracias a Dios se pudo cambiar la situación en la que venía Santa Fe, ha tenido una respuesta interesante”.



Rivera, aparte de técnico ha sido un gran motivador para el plantel albirrojo. Así, contó cuál fue el mensaje que de entrada transmitió a sus dirigidos: “Le dije a los jugadores que teníamos que tener convencimiento para salir de los obstáculos. Nuestra idea es ganar en cada cancha que juguemos”.



Sin embargo, la confesión de Rivera llegó cuando habló de Eduardo Méndez, presidente de la institución, quien lo contrató en medio de la crisis deportiva y le pidió ayuda gracias a la amistad que tienen desde hace algunos años. “Él no me trajo acá por la amistad, sino por el trabajo que venía haciendo. La conversación fue clara, hablamos de que viniera a cambiar el rumbo de Santa Fe y después veríamos si continuaba”, aseguró



Y Rivera confesó que “cuando (Méndez) me llamó le respondí: ‘mijo, lo voy a poner a pensar’”, una promesa que le está cumpliendo, pues con las buenas cifras, el cambio de mentalidad y el buen juego, en la dirigencia santafereña están esperando a tomar una decisión sobre su técnico para 2020.