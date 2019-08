Harold Rivera quiere un Santa Fe más atrevido, con chispa y ¡que gane!

Santa Fe jugó como nunca, pero perdió como siempre. Esa es la realidad del colero de la Liga II-2019 y de la reclasificación, que cayó este domingo 1-0 en su visita al Junior, en partido de la sexta fecha del campeonato. De nada valió dominar en el primer tiempo, pues no se sumó en Barranquilla.

No cabe duda que el cardenal ha mejorado en disposición y en juego desde que se fue Patricio Camps y asumió Harold Rivera en la dirección técnica. Su primer juego lo empató 0-0 con Patriotas en El Campín, por Liga; y luego venció 2-0 a Atlético Nacional en la Copa Colombia, resultado que no evitó que quedara eliminado en octavos de final.



Sin embargo, en la Liga no gana y ya preocupa que el cambio de entrenador tampoco permita volver a sumar de a tres puntos en el campeonato.



El profesor Rivera aseguró que contra Junior “nos faltó chispa, especialmente en el segundo tiempo en el que Junior estaba con un hombre menos. Nos faltó atrevimiento para generar más opciones, fabricamos algunas, para llevarnos un mejor resultado. Teníamos controlado a Junior hasta el gol”.



“No es fácil levantar al equipo en esta situación. Me voy molesto por el resultado. Faltó chispa en ese último cuarto de cancha para desequilibrar el marcador a favor nuestro. En lo futbolístico hemos crecido, veo un equipo con oficio, con orden, que cumple las tareas tácticas defensivas y ofensivas. Hace falta ganar, conseguir resultados positivos. Hay que seguir trabajando, no llamo suerte a lo que nos falta”, insistió el entrenador de Santa Fe.



Rivera añadió: “El equipo anímicamente no estaba bien. Tenemos que ir partido tras partido. Hay que ganar confianza para ser efectivos y eficaces para volver a poner a Santa Fe en el lugar donde debe estar como equipo grande. Los muchachos han tenido una respuesta interesante en estos tres partidos. Creo que han sido muy receptivos en la idea que se quiere. Generamos situaciones de gol, Viera desvió remates en el primer tiempo, y hemos creado en todos los partidos y eso lo deja a uno tranquilo, pero hemos fallado en la definición”.