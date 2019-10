Las críticas de Harold Rivera a Santa Fe: ‘equivocamos el camino’

Independiente Santa Fe cortó este miércoles su racha de siete victorias consecutivas en la Liga II y empató 0-0 con Atlético Huila en El Campín, en partido de la fecha 16. Ceder puntos no es permitido en estos momentos, pues ya que llegó a los ocho primeros de la tabla, no se puede aflojar porque peligraría la clasificación a los cuadrangulares.

Harold Rivera, entrenador de los albirrojos, fue crítico con el equipo, a pesar de que sabe que los jugadores siguen ilusionando a todos en Santa Fe.



“Nos faltó efectividad en el primer tiempo y en el segundo nos enredamos. Hay que seguir trabajando, quedan estas fechas para recuperar a los jugadores y luchar en lo que nos queda. La clasificación está y depende de nosotros”, indicó Rivera.



“Le dije a los jugadores que tuviéramos paciencia, pero por momentos fuimos apresurados, tiramos pelotazos y equivocamos el camino. Pero hicimos todo por ganar, pero como no se dio, parece que queda uno con otra sensación”, aseguró el técnico del expreso bogotano.



Sin embargo, Harold Rivera aseguró estar “tranquilo porque el equipo no se cayó en el segundo tiempo y no perdió la cabeza. Nos faltó generar mejores situaciones, nos faltó inteligencia en el último cuarto de cancha”.



No se quejó sobre el planteamiento del Huila, que quemó tiempo y jugó a defenderse. “Huila hace su trabajo, está en una situación incómoda con el descenso y el juego que se trata de hacer es cerrar espacios para sumar de visitante. A nosotros nos faltó tomar mejores decisiones. El rival tiene virtud”, comentó.