Hernán Barcos responde a quienes lo critican por no marcar más goles 

Tras ser eliminado de la Copa Colombia a manos del Deportes Tolima, Atlético Nacional se prepara para el encuentro de este sábado frente al Cúcuta Deportivo, por la fecha 11 de la Liga II-2019. Uno de los protagonistas del equipo ‘verdolaga’ es Hernán Barcos, quien habló de su presente, su función en la cancha, la renovación y su conversación con Sergio Mosquera en el encuentro frente a los ‘pijaos’.

“Mi prioridad es que el equipo gane, así como le hice un pase a Jarlan (Barrera) para el gol, otro delantero podía bajarla y definir. Si tengo que hacer los goles o no es indiferente, no soy egoísta en ese sentido. Obviamente me van a medir por goles, me van a putear porque no hago goles, pero prefiero que gane Nacional y no ser el goleador del campeonato. Ser campeones es la prioridad, uno siempre busca lo mejor para el equipo, si puedo concretar las situaciones de gol o crearlas no me incomoda”, declaró Barcos.

En cuanto a su función en la cancha, el argentino indicó que “la idea es sacar a los defensas, mantenerlos distraídos y generar espacios para que entren los compañeros. Muchas veces el que no sabe de fútbol no lo entiende y solo pide que el ‘9’ haga goles nada más. Yo puedo estar 90 minutos sin tocar la pelota y ya soy un fenómeno. No es así que funciona. El que analiza el fútbol como nuestro entrenador, sabe que funciones adicionales debe hacer un delantero”.

Barcos acumula 14 goles en su paso por Nacional, aunque ha tenido críticas por su desempeño. “Parece que hubiese hecho dos goles y que soy un burro, al extranjero le van a exigir mucho más, estoy acostumbrado a eso y tomo la responsabilidad. A mi edad, pienso más en el grupo que en mí”, resaltó.

Del encontrón con Sergio Mosquera del Tolima, Hernán describió que “con (Sergio) Mosquera nos pegamos, nos dijimos cosas que normalmente pasan en un partido y quedan en la cancha. He peleado y discutido con muchos jugadores y el partido siguiente nos abrazamos como colegas. Ahora lo que dijo que había dicho nunca ocurrió, le pueden preguntar a cualquier jugador en mis 20 años de carrera que nunca les nombré del dinero. Hablar del dinero es absurdo, el que me conoce a mí sabe que mi vida no es el dinero, yo vivo feliz con mi familia y donde esté. A mí el dinero no me hace feliz, lo que me hace feliz es mi familia y los logros que he conseguido a lo largo de mi carrera. El que me conoce, sabe que eso es mentira y por eso salí en Twitter a desmentirlo, porque me incomoda que salgan a decir cosas que yo no he dicho”.

“Él sabe lo que le dije, nos puteamos, me dijo que era un muerto, porque nos puteamos durante el partido, me pegó, le pegué y nada más, pero de plata no hablamos, no tiene sentido”, agregó.

Finalmente, habló del tema de su renovación. Barcos tiene contrato vigente hasta diciembre de 2019 y él es dueño de sus derechos deportivos. “No he hablado con la directiva, ellos deberían buscarme si quieren renovarme. Estoy a disposición para quedarme, pero depende del club y del técnico. Seguramente en las próximas semanas o en un mes sabremos qué debo hacer”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín