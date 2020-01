Hernán Menosse llegó para aportar a los grandes objetivos del Cali

Con la llegada del uruguayo Alfredo Carlos Arias a la dirección técnica del Deportivo Cali empezó la pretemporada del primer semestre de 2020, en la que se tienen grandes objetivos.

Una de las nuevas fichas verdiblancas es el charrúa Hernán Menosse, conocido en Colombia por su paso por el Once Caldas hasta mediados de 2016.



El defensor central uruguayo habló con la Oficina de Comunicaciones del club sobre los primeros días de la pretemporada, previo el viaje a Bogotá para participar en el Torneo ESPN desde el lunes 13 de enero.



Procedente de Defensor Sporting de su país, considera que lo han tratado muy bien en los primeros días de estadía en Cali y confía en lograr terminar una gran pretemporada, que permita luchar con convicción por el club.



Acerca de cómo va la preparación hasta el momento señaló que “estoy muy contento y feliz de estar acá, me he encontrado con un grupo humano muy bueno, profesores espectaculares que nos están haciendo entrenar a todos con la misma dinámica, para poder llegar al objetivo que es tener una buena preparación para el torneo”.



El zaguero central reconoció que la totalidad de los jugadores vienen ejecutando actividades con gran disposición. “Desde el primero hasta el último nos venimos preparando muy bien, hemos hecho horarios buenos, el grupo está fuerte y poco a poco vamos conociéndonos para agarrar ritmo, confianza, para poder demostrar en la cancha para qué estamos”.



De la forma en que lo han tratado sus compañeros señaló que “en el plantel me han tratado muy bien, es único. Siempre digo, la gente colombiana es muy culta y tiene un respeto único en Suramérica, eso le ayuda a uno a crecer, a integrarse rápido al grupo”.



Sobre la juventud que sobresale en el plantel manifiesta que “hay jóvenes con mucha calidad, con ganas de salir adelante, con mi experiencia trataré de aportarles, dando todo por la camiseta, por ellos, ojalá que entre todos logremos sacar esto adelante y de donde me toque aportar para el bien del equipo, y de esos jóvenes que tienen mucha hambre de gloria”.



En cuanto a su parte física argumentó que “los primeros días siempre cuestan, por suerte no hay lesiones, todos hemos estado sincronizados. Ahora trabajamos mucho con pelota, con intensidad, espacio reducido, a uno le gusta eso porque ese es el trabajo que lleva a definir el campeonato, es la base de todo el año”.



Menosse será el único uruguayo en la plantilla azucarera, después de que el volante Matías Cabrera llegara a un acuerdo con los directivos para la rescisión de su contrato.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces