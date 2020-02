Dimayor enciende polémica: el hincha asesinado no es asunto de ellos

La violencia y la muerte volvió a tocar el espectáculo del fútbol, una vez más debido a la guerra entre las popularmente conocidas como ‘barrabravas’. Este sábado, antes del clásico vallecaucano, fue asesinado un aficionado del América a manos de hinchas del Deportivo Cali, los cuales ya fueron detenidos según anunció la Alcaldía de Cali.



El hecho prendió las alarmas del Ministerio del Deporte, y por eso Ernesto Lucena anunció que esta semana citará al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, así como con el Fiscal General de la Nación, la Ministra del Interior y el Director de la Policía Nacional, para tomar medidas urgentes y así controlar los problemas de violencia, que están volviendo al fútbol colombiano.



Sin embargo, parece que el presidente de la Dimayor ya tiene una postura sobre el delicado asunto, pues así lo manifestó en declaraciones a ‘Noticias Caracol’.



“El incidente no fue en el estadio, ni siquiera se presentó cerca del escenario deportivo. El hecho ocurrió en Cali y no en Palmira donde fue el partido. Eso es un asunto de seguridad urbana y eso no tiene nada que ver con el fútbol”, aseguró Vélez, dejando claro que a la dirigencia del balompié colombiano solo le importa lo que pase en el estadio y sus alrededores.



¿Indolencia o realidad?