Hinchas del DIM varados en Argentina, claman por su repatriación

Las cosas han sido muy difíciles para 13 colombianos que viajaron a Argentina desde Medellín para ver al Deportivo Independiente Medellín jugar por la Copa Libertadores frente a Boca Juniors en Buenos Aires, Argentina. En su regreso por tierra a territorio nacional, fueron retenidos desde el 17 de marzo en La Quiaca, Jujuy por parte de autoridades de aquel país que no les permitió la salida y tampoco pudieron pasar a Bolivia, debido al cierre de fronteras que tenía ese país a raíz del covid-19.

Han sido 5 días y 6 noches muy complicadas para este grupo de aficionados rojos, quienes no han podido seguir su destino y han sido víctimas de maltratos por parte de la policía y la gendarmería argentina. Además, fueron confinados en un colegio, por la cuarentena en la que atraviesa Argentina hasta el 31 de marzo.



En diálogo con Michael Taborda, uno de los afectados, detalló lo difícil que ha sido su travesía, “llevamos cinco días y seis noches en La Quiaca, Argentina, frontera con Bolivia. Veníamos llegando desde Buenos Aires y aún no había comenzado la cuarentena en Argentina, pero ya había comenzado en Bolivia y no nos dejaron pasar. Al ver que no pudimos pasar de país, la policía no nos permitió alojarnos en un hotel, ni en ningún lado, porque estaban multando si dejaban alojar a alguien”.

Taborda agregó que “nos tocó quedarnos en la terminal de buses, hasta que un escuadrón de la policía nos separó en dos grupos; a uno se lo llevaron al hospital, a una revisión, mientras que a otro grupo se lo llevaron a la frontera de Argentina con Bolivia y los obligan a pasar de ilegales, porque no podíamos estar, tampoco nos iban a sellar los pasaportes de salida, ni de entrada a Bolivia. Ese día estaba lloviendo, la gente se mojó y no pudieron pasar porque el río estaba crecido. En la madrugada (18 de marzo), lograron pasar, pero la guardia boliviana los devolvió a Argentina, a ellos les tocaron regresar a Argentina, pero la gendarmería los acusa de ilegales. Nos juntaron en la frontera y tocó amanecer en la calle, ya que la policía argentina y la gendarmería no sabían qué hacer con nosotros. Estaba haciendo mucho frío”.

16 colombianos, dos peruanos y un venezolano se encuentran varados en La Quiaca, Argentina desde el 17 de marzo. 13 de los colombianos fueron al partido @DIM_Oficial vs @BocaJrsOficial y reclaman malos tratos por parte de la Policía Argentina y la Gendarmeria. pic.twitter.com/NntuUIxvzz — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) March 24, 2020

Los siguientes días no han sido buenos para estos compatriotas que han sufrido los maltratos del gobierno argentino. “Donde estábamos nos pegaba la policía y cuando fuimos al puente fronterizo también nos pegó la gendarmería. Hasta que nos alojaron en un salón donde nos maltratan constantemente, nos insultan, nos amenazan con llevarnos a un calabozo, no nos dejan salir a comprar comida. En estos momentos estamos encerrados, si llega a pasar algo, no podemos hacer nada. Nos siguen reprimiendo, nos hacen dos requisas por día. Ya no nos aguantamos más y queremos buscar ayuda de Colombia”.



Sobre algún contacto con la embajada de Colombia en Argentina o con cancillería, Michael comentó que “estamos los 13 del grupo que veníamos con tres colombianos más, dos también de Medellín y uno que es un ‘indigente’, un venezolano y dos peruanos. Nos dicen que nos aíslan por seguridad, pero estamos todos confinados en un salón. El cónsul colombiano en Argentina quedó en contactarme, pero hasta el momento no ha sido posible”.



Por su parte, el Gobierno de Jujuy en el Comité Operativo de Emergencia emitió un comunicado en donde se refirió a los extranjeros retenidos en La Quiaca con lo siguiente; “Con respecto a la presencia de ciudadanos colombianos y venezolanos en tránsito, a sus países de origen, se informa que momentáneamente se encuentran varados en La Quiaca por estar vedado el paso de extranjeros. Los mismos se encuentran alojados en La Quiaca bajo monitoreo y advertidos que si violan la cuarentena serán penados”.



La situación para estos colombianos se agudiza, debido a que a partir de este martes y por 30 días, no llegarán más vuelos internacionales al país para prevenir la propagación del covid-19 (coronavirus).



