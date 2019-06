Dolorosa eliminación: no es la primera vez que Millonarios la sufre

La debacle de Millonarios tras su derrota con el América hizo que los hinchas azules recordaran un hecho similar ocurrido hace 16 años, cuando llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo, pero también sufrió una derrota que lo eliminó tras una buena campaña.

Millonarios y sus hinchas no tienen un buen recuerdo del mes de diciembre del 2003, porque en los cuadrangulares de ese semestre, tras gran comienzo, con tres victorias y un empate, la fiesta se apagó luego de que el equipo perdiera en las dos últimas jornadas.



Hubo coincidencias con lo que ocurrió en esta Liga: ese Millonarios, que era dirigido por Norberto Peluffo, también jugó en el Grupo A, junto al Pasto, Unión Magdalena y un equipo de Cali, pero esta vez no era el América, sino el conjunto azucarero.



Los azules comenzaron con victoria como local con el Unión y empate en Cali frente al cuadro azucarero. Luego obtuvo los seis puntos contra el Pasto, con lo que llegó a 10 puntos y tenía cuatro de ventaja sobre el Cali, que era segundo. Al equipo de Peluffo le quedaban dos partidos: contra Cali en El Campín y contra el ‘ciclón’ en Santa Marta.



Un empate le bastaba al conjunto embajador para alcanzar la final, sin embargo, el Cali le aguó la fiesta. El 7 de diciembre le ganó 2-3 en El Campín y se le acercó a un punto. Al azul le quedaba un cartucho: ganar en Santa Marta o esperar que el Cali no le ganara al Pasto.



En la última fecha Millonarios perdió 2-1 en el Eduardo Santos y el Cali, que tenía en sus filas a Léider Preciado, le ganó 3-1 al Pasto. Cali avanzó con 12 puntos y Millonarios se quedó con 10.