No se regalan nada: historial de América contra Cali en cuadrangulares

América recibirá este domingo a su clásico rival, Deportivo Cali, en un partido válido por la tercera fecha de los cuadrangulares y que podría encaminar al ganador al sueño de obtener un cupo a la gran final del fútbol colombiano. No obstante, no es la primera que estos dos equipos se comparten grupo en la finales con este sistema de campeonato.



Los goleadores de los encuentros entre América y Cali por cuadranguales son Léider Preciado para los azucareros y Adrián Ramos por parte de los escarlatas, con tres goles cada uno.



Han habido goleadas, triunfos apretados y partidos definitivos que quedaron el recuerdo de las hinchadas vallecaucanas. Los partidos entre escarlatas y azucareros siempre han resultado emocionantes, sin embargo, en finales tienen un tinte muy especial.



Así han sido los clásicos vallecauncanos en cuadrangulares:



Apertura 2003:



Cali vs. América: el primer partido que enfrentaba a estos equipos por cuadrangulares se dio en la fecha 2 del grupo A, dejando ganador al equipo azucarero por un resultado de 3-0 en el Estadio Pascual Guerrero, donde oficiaban de locales el conjunto verde por aquel entonces. Las anotaciones fueron logradas por Léider Preciado (2) y Giovanni Hernández.



América vs. Cali: para el partido de vuelta en la fecha cuatro el resultado se repetiría, dejando como ganador a Deportivo Cali por tres goles de diferencia sobre América, que no logró anotarle a su clásico rival. Los goleadores del equipo verde fueron Léider Preciado, Darío Sala y Elkín Murillo.



Al final, ninguno clasificó a la final del torneo siendo derrotados por Once Caldas, que al final se coronaría como campeón.

Finalización 2005:



Cali vs. América: los azucareros recibieron a su máximo rival con la esperanza de empezar ganado como local, sin embargo, los escarlatas lograron llevarse un empate en el arranque de cuadrangulares.



América vs. Cali: en el segundo encuentro también se vivió un empate, pero lleno de emociones. Se marcaron cuatro goles, dejando un marcador de 2-2 con goles de Adrián Ramos y José Moreno para los escarlatas, y Blas Pérez y Hugo Rodallega por el cuadro verde.



Finalmente el clasificado a la final sería Deportivo Cali, en la que se coronaría campeón contra Real Cartagena tras ganar los partidos de ida y vuelta.

Finalización 2008:



Cali vs. América: en un partido vibrante en el estadio Pascual Guerrero, que terminó con un empate a dos goles. Por parte de los locales anotaron Freddy Montero y Elkín Calle, mientras que por el cuadro americano anotaron Adrián Ramos y Paulo Cesar Arango.



América vs. Cali: los escarlatas llegaban a este partido con la necesidad de una victoria para clasificar a la final, y no decepcionarían a su hinchada y con un gol de Adrián Ramos vencerían a su clásico rival, Deportivo Cali.



América logró coronarse campeón luego de ganarle a Independiente Medellín en los dos partidos, ganando con un global de 4-1, en lo que sería el último título de Liga para los diablos rojos.