Siete años y 13 títulos después, Henríquez se va sin ningún reproche

Llegó el momento en el que Alexis Henríquez cerró su ciclo con Atlético Nacional. Luego de 13 títulos y 331 partidos disputados, el club que lo tuvo durante siete años, le brindó un homenaje este miércoles, en agradecimiento a su trayectoria deportiva. Aunque no sabe qué rumbo seguir, si juega un tiempo más o se dedica a la preparación para ser entrenador, el samario agradeció a todos los ‘verdolagas’ que trabajaron junto a él y los que lo apoyaron desde la tribuna.





“Quiero agradecer este reconocimiento al club, me voy tranquilo con los títulos que conseguí en Nacional, desde 2012 hasta ahora recuerdo a todos con los que pude compartir. Fue un proyecto a largo plazo por el que aposté y no me equivoqué. Pasamos momentos difíciles, pero uno tiene que sufrir para saber ganar, gracias a todos por su aprendizaje, por aguantarme durante siete años y por supuesto, gracias a todos mis compañeros, porque sin ellos, no había podido crecer como persona y como futbolista”, expresó Henríquez.



Sobre su futuro, Alexis comentó que “debo prepararme muy bien para ser técnico. No sé si voy a seguir jugando o no, debo pensarlo y también agradezco a la gente de Nacional que me han tenido en cuenta para arrancar mi carrera como entrenador, pero por ahora no es el momento. He tenido llamadas de muchos equipos, no tengo nada serio, lo de Once Caldas es solo rumores nada más”.



En cuanto al mensaje que le deja a sus compañeros jóvenes, el ex defensor ‘verdolaga’ precisó que “siempre les dije que no se dejen intimidar por nadie, que disfruten su profesión, si están en Nacional es porque tienen condiciones. Todos los que están en este momento son muy buenos pero necesitan madurar, jugar en este equipo es de las cosas más difíciles para un jugador”.

Alexis Henríquez habló sobre el proceso que comienza bajo el mando de Juan Carlos Osorio en su segundo ciclo con @nacionaloficial pic.twitter.com/Jewyn8sZ5J — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) December 4, 2019



Henríquez se refirió a su salida del equipo. “Soy consciente que este es un club importante, que se traza proyectos y metas, yo tenía un plan, pero dependía de otra persona, pero eso no significa que tenga nada contra nadie”.



Finalmente, agradeció a Juan Carlos Osorio, quien lo ayudó a crecer deportivamente y le ha brindado una gran amistad. “Con Osorio tengo una relación muy cercana, siempre estaré agradecido por todo lo que me enseñó, si no hubiese sido por él, Nacional no conseguía su segunda Copa Libertadores”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín