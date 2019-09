Bucaramanga quiere romper la mala racha contra Rionegro Águilas

Atlético Bucaramanga recibe a Rionegro Águilas en un partido válido por la fecha 11 de la Liga II-2019. El equipo santandereano llega en una situación critica para la institución, pues los resultados no llegan y tras perder el clásico contra Cúcuta Deportivo el técnico Hernán Torres fue despedido.



La situación para el equipo de Santander no es nada fácil, pues los resultados en el segundo semestre del 2019 no son positivos y se encuentra en los últimos lugares de la Liga Colombia. Actualmente Bucaramanga se encuentra en la posición con diez puntos.



En el descenso no esta comprometido el equipo bucaro, pero no puede seguir cediendo terreno o de lo contrario podría llegar a complicarse. Para este partido, Atlético Bucaramanga tiene lo mejor de su nomina disponible.

Nomina de convocados de Atlético Bucaramanga:

#ProfesionalMasculino | Nuestros #Convocados por el Profesor Sergio Novoa, para enfrentar a Rionegro por la fecha 11 de la #LigaAguila 2019-II 💚💛 pic.twitter.com/7HnINhJ9rr — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 12, 2019

Por su parte, Rionegro Águilas viene en alza tras la victoria ante Santa Fe y los dos empates contra Envigado, rival directo en el descenso. El equipo antioqueño se encuentra en la séptima posición de la Liga Águila con 16 puntos.



Los buenos resultados le han permitido salir de la zona de descenso, sin embargo, sigue muy cerca de los últimos lugares y no se puede descuidar. Logrando los tres puntos en el Estadio Alfonso López, se puede seguir alejando de la segunda categoría y sería un envión anímico muy grande.



Nomina de convocados de Rionegro Águilas:

El dato



Estos dos equipos se han enfrentado en siete ocasiones dejando un saldo de una victoria para Bucaramanga, dos para Rionegro Águilas y cuatro empates.



Fecha: 13 de septiembre.

Hora: 7:30 p.m.

​Estadio: Alfonso López

T.V: Win Sports