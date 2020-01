Lista la programación: hora y día para el inicio del fútbol colombiano

La Dimayor dio a conocer la hora y día para el inicio de la Liga I-2020. La primera jornada del fútbol colombiano comenzará el jueves 23 de enero y terminará el domingo 26.

El primer partido de la Liga será el duelo entre Tolima y Medellín, mientras que Millonarios contra Pasto será el que cierra la jornada. Además, América comenzará su defensa al título contra Alianza Petrolera.

Otra de las novedades para este 2020 es que en esta primera jornada se verán algunos partidos por Win Sports + y otros por Win Sports normal. Además, cabe recordar que RCN ya no transmitirá ningún encuentro.

Así se jugará la primera fecha de la Lia

23 de enero



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



24 de enero



Rionegro vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



25 de enero



Envigado FC vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Junior FC vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



26 de enero



Patriotas Boyacá vs Cúcuta Deportivo

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +