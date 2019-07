Cali, a seguir demostrando su poderío frente un invicto Atlético Huila

Atlético Huila quiere seguir manteniendo su invicto en el presente certamen y recibe en el Guillermo Plazas Alcid a un complicado Deportivo Cali, que ha ganado sus dos primeros partidos, ha demostrado solidez y ha tenido, pese a la falta de refuerzos, un inicio de segundo semestre bastante bueno.



El partido, que se jugará a las 3:15 p.m. será una buena prueba para los dirigidos por Lucas Pusineri, quienes aspiran a pelear por el título del segundo semestre del año, mientras que Huila quiere ilusionarse derrotando a uno de los que, hasta el momento, hace parte del grupo de mejores equipos.



Atlético Huila busca una victoria con sabor a caña



Después de un arranque soñado, ganando en casa y empatando por fuera, Atlético Huila quiere mantenerse en los primeros lugares de la tabla y para ello sus jugadores son conscientes de la necesidad de sumar los tres puntos este domingo frente a un duro rival como Deportivo Cali.



“Para nadie es un secreto que Cali es uno de los equipos grandes de Colombia y es uno de los líderes del torneo, pero creo que estamos viviendo un buen momento y que tenemos los argumentos futbolísticos como para pensar en una victoria. Eso si entendemos que frente a rivales como este, se debe estar muy concentrado, ser equilibrados y convertir las pocas opciones que se tengan” sostuvo el delantero Omar Duarte.



Aunque el técnico antioqueño, Luis Fernando Herrera, ha manejado durante el trabajo de la semana algunas variantes, como la posible inclusión del volante Diego Moreno quien se recuperó de una leve contractura muscular y el posible debut del lateral derecho Jonathan Pérez, ex América, todo apunta a que finalmente serían muy pocas las modificaciones que haría en el equipo titular con relación al que ha disputado las dos primeras fechas.



Del compromiso también se refirió el volante tolimense Harold Rivera: “Como profesionales debemos enfrentar todos los partidos con las mismas ganas, pero uno no puede desconocer que el Cali es de esos equipos que te motivan y por eso este partido será especial, no solo por el rival, sino también porque sabemos lo importante que será sumar tres nuevos puntos y hacer respetar nuestra casa”.



El Cali busca mantener su buena racha frente al Huila



Deportivo Cali se presentará este domingo en Neiva con una sola consigna: ganarle al Atlético Huila para mantener el primer lugar en la parte alta de la Liga.



Dos triunfos en igual cantidad de juegos disputados tienen muy motivado al plantel que dirige Lucas Pusineri, que esta semana enfatizó en trabajos en espacio corto para buscar que el local no lo ataque y alejarlo de la pelota a través de la posesión que pueda tener con sus volantes.



Nuevamente la duda está en si regresa el central argentino Francisco Delorenzi o se queda en el banco para permitir otra vez el ingreso de Matías Cabrera como volante de segunda línea, teniendo en cuenta su gran presentación en la goleada 4-0 sobre Jaguares.



En tanto, el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno señaló: “Huila obviamente va a querer hacer respetar su localía, pero nosotros vamos a buscar varios caminos, éste es un plantel que tiene muchas variantes para complicarle las cosas al rival”.



Por su parte, el técnico Lucas Pusineri comentó: “Siempre mi mensaje es el mismo, la tranquilidad de tener 6 puntos en la tabla de posiciones, más no confiados. Trabajamos para cosechar las próximas tres unidades, después el destino y la vida te ponen en un lugar en el que no sabemos. Trabajamos para ganar y optimizar a los futbolistas para poder sacarle el lado positivo a eso y después son nuestros futbolistas quienes nos representan”.



“Huila tiene un buen comienzo, con un triunfo y un empate. Por las bandas tiene un buen juego, trataremos de darle lucha en un lugar como Neiva, que es muy caliente, más después de las 3 de la tarde. Vamos a tener que estar bien concentraditos e hidratados como para poder hacer un buen esfuerzo y que ello desemboque en los tres puntos de venida para Cali”, finalizó Pusineri.



Alineaciones probables



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Jonathan Pérez, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Luis Mosquera; Byron Garcés, Diego Moreno, Michael Ordoñez; Byron Garcés, Yilton Díaz; Omar Duarte y Diego Echeverri.

D.T.: Luis Fernando Herrera



Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería (Francisco Delorenzi), Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Matías Cabrera (Deiber Caicedo), Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez; Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid. (Neiva)

​Árbitro: Keiner José Jiménez (Cesar.

TV: Win Sports





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces





JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Deportes El Tiempo –Neiva

Twitter: @jdiegodeportes