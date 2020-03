Inesperado rey del remate en Liga Betplay: ¡No está en top10 goleador!

Mientras transcurre la cuarentena obligatoria en Colombia hay tiempo para repasar los datos más interesantes en lo que va de la Liga Betplay I 2020.

Y un dato salta ala vista ¿sabe usted quién es el atacante que más intentos de gol suma en el torneo? Pista número uno, no pierda tiempo buscando en la tabla de goleadores porque no aparece en el top 10.



¿Se da por vencido? La respuesta correcta es ¡Roberto Ovelar! El hoy delantero de Once Caldas (Ex Millonarios y Junior) es, a sus 34 años, el líder de los jugadores con más remates al arco en la Liga: suma 30 en total, de los cuales 10 han ido al arco, en 7 partidos jugados.



Pero no solo eso: según los datos de OPTA, Ovelar nos e caracteriza por tener asistencias o asociaciones importantes en la estadística pero sí es el jugador que tiene mayor participación en los remates a puerta por partido, con un registro es de 5,9 por juego.



¿Sorprendido? Pues Ovelar, con 3 tantos en la Liga y en el puesto 12 de la tabla de artilleros, supera al segundo mejor atacante de la Liga, Diego Valdés de Santa Fe, quien contabiliza 28 remates, para un total de 5 goles en 8 encuentros.



Pero además el 'cardenal' también está entre los de mayor participación en esos remates a puerta. De hecho, Santa Fe es el único equipo con dos jugadores con más de 30 participaciones en remates en el torneo: 36 suma Fabián Sambueza (14 remates, 22 chances creadas) y 34 Diego Valdés (28 remates, 6 chances creadas).



Llama la atención que Ovelar supere al cuarto goleador de la Liga, que es Pablo Sabbag (8 partidos, 12 remates a puerta y 26 en total) y al hombre sensación de Atlético Nacional, Andrés Andrade, quien suma los mismos 4 tantos de Sabbag pero en 5 remates a puerta de un total de 24 intentos generales.



Ahora, hay que decir que es preocupante la realidad de otros equipos llamados a estar arriba en estas estadísticas pero casi ausentes. Por ejemplo, en América de Cali, campeón de Colombia, no es Michael Rangel el hombre que más remates suma a pesar de ser el goleador de la Liga con 5 tantos: es Carlos Sierra, con 19 remates, 10 bajo los palos en 6 partidos. Bastante lejos de Ovelar, hay que decir...



Es el mismo caso de Junior, cuyo hombre más persistente es Miguel Borja, con 20 remates totales, solo 6 directos al arco en 7 juegos y 4 anotaciones en el semestre.



Es tan crítico que Millonarios, otro de los grandes que aun no convence, supera en la estadística a América y Junior gracisa a José Ortiz, quien contabiliza 21 remates totales, 8 a portería en 7 juegos.