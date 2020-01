El análisis de Aldo Bobadilla tras el debut de Medellín en Liga 2020

Comenzó la Liga I-2020 para Independiente Medellín y el ‘poderoso’ sacó un empate importante como visitante frente al Deportes Tolima. El 2-2 lo valoró Aldo Bobadilla quien espera que su equipo siga proponiendo en todas las canchas donde juegue y sea uno de los animadores del campeonato



“Fue un partido bien disputado por ambos equipos, cuatro goles al inicio de esta Liga tan competitiva. Comenzamos abajo en el marcador, logramos empatar e irnos al frente. En el segundo tiempo no pudimos sostener el resultado, tampoco aprovechamos las opciones que tuvimos, pero esto apenas comienza y vamos a seguir creciendo. En este partido fuimos protagonistas en una cancha muy difícil, contra un gran rival”, expresó Bobadilla en conferencia de prensa.



Sobre la labor de jugadores como Andrés Mosquera, Yulián Gómez, Javier Reina, entre otros, el DT paraguayo resaltó que “el debut en general fue satisfactorio, los jugadores nuevos rindieron en un buen nivel. Vamos por buen camino y estamos por donde queremos llegar. Tenemos un equipo con una mezcla de jugadores experimentados con jóvenes y poco a poco vamos a mejorar”.



Además, “por momentos, mostramos el equipo del 2019 que terminamos campeones de la Copa, eso es importante que los jugadores entiendan y apliquen la mejora en el juego. Esto apenas empieza y creemos que vamos a mejorar”.



En cuanto al trámite del partido, Bobadilla remarcó que “nosotros presionamos de entrada, el primer gol del Tolima fue una pelota perdida en salida. Yo creo que el primer tiempo manejamos más la pelota que ellos, en el segundo tiempo, el rival no tiró más atrás y por ahí pecamos en no estar finos a la hora de dar los pases”.



Sobre el análisis del juego de Javier Reina junto a Andrés Ricaurte, el técnico comentó que “creo que por la calidad que tienen los dos (Ricaurte y Reina), generan mucho fútbol, cuando no tienen la pelota, tienen mucho sacrificio y cuando tienen la pelota hay más opciones ofensivas y podemos desequilibrar. Es una ventaja tenerlos a ambos en el equipo”.



El ‘poderoso’ arrancó marcando dos goles y aunque reconoce que los tantos del local fueron errores nuestros, es positivo a la hora de encontrar el equilibrio en su juego. “Los goles del Medellín fueron virtud nuestra y no errores del Tolima. En los goles de ellos fueron desajustes nuestros. Cuando tengamos la pelota, lastimamos. Vamos a seguir insistiendo, siempre debemos proponer, ser agresivos y no sufrir cuando no tengamos la pelota y ser más cuidadosos”.



Finalmente, proyectó lo que viene de cara a este campeonato que será corto e intenso. “Este torneo va a ser muy apretado, solo hay cuatro lugares para llegar a las finales. Es una Liga muy competitiva con grandes jugadores, siempre es importante sumar, me hubiese encantado sumar de a tres, pero con este punto nos vamos tranquilos para comenzar a ganar de local”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín