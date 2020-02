Bobadilla respaldó a Larry Angulo y fijó metas a corto plazo con DIM

Independiente Medellín no pasa por uno de los mejores momentos en cuanto a lo deportivo, especialmente cuando sale del Atanasio Girardot. Un empate y tres derrotas, es lo que acumula el conjunto rojo de Antioquia en los cuatro partidos disputados fuera de casa sumando Liga y Copa Libertadores.

Previo al duelo contra Atlético Tucumán, uno de los más cuestionados por la afición es Larry Angulo, el volante es para Aldo Bobadilla, uno de sus jugadores claves en su idea de juego.



“Larry (Angulo) es un generador de fútbol, el hecho que no haya tenido un buen partido el pasado fin de semana, no hay porqué acabarlo. Me parece que el equipo ha estado jugando bien y uno de los que más recuperaba la pelota fue Larry. Es muy importante los dos centrales que me dan inicio al juego (Jesús Murillo y Andrés Cadavid), (Adrián) Arregui y los tres volantes de elaboración como Andrés (Ricaurte) y Javier (Reina)”, comentó el DT paraguayo.



Además, “por un partido no lo puedo crucificar, están siendo injustos con él. Para mí contra América, Larry (Angulo) hizo un mal partido, se lo manifesté como a todos no han jugado bien. Él reconoció que no estuvo fino, contra Deportivo Táchira fue el jugador que más corrió. Si él no mantiene el nivel, evidentemente tiene que darle su lugar a otro, pero hoy por hoy, es importante para nosotros”.



En cuanto al haber recibido cuatro goles en dos partidos, Bobadilla indicó que “nos hemos equivocado un poco en el camino. Le dimos el balón al rival, nosotros somos un equipo de elaboración y no de marca. Yo no soy un técnico de meterme atrás y salir de contragolpe. A mí me gusta jugar y en esta serie debemos mejorar. Somos conscientes que los dos últimos partidos no fueron buenos, si el nivel sigue bajando, tendremos que ver mi continuidad. Espero que no sea así, hasta hace pocas fechas, éramos de los mejores cuerpos técnicos del fútbol colombiano. Tenemos tiempo y seguramente los directivos sabrán qué hacer conmigo”.



Pensando en el partido contra Atlético Tucumán, el DT expresó que “tanto para el hincha, como para nosotros es un partido muy importante, es una serie de 180 minutos que iniciamos como local, donde será clave plasmar nuestro sueño de estar en la fase de grupos. Para nosotros, es la verdadera final del semestre. Primero debemos evitar que nos marquen y luego salir a concretar la mayor cantidad de jugadas, sacar una buena diferencia e ir con ventaja a Tucumán. Nunca podemos estar tranquilos, porque a Venezuela fuimos con un 4-0 a favor y terminamos sufriendo. Queremos ser precisos, generar opciones de gol y tratar de concretar la mayor cantidad posible”.



Además de los dos partidos contra el ‘decano’ del norte argentino, Medellín enfrentará a Nacional en la fecha seis y siete de la Liga. Cuatro partidos donde se definirá el futuro del ‘poderoso’ en el semestre.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín