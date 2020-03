Medellín, cerca de incorporar un ‘tanque’ paraguayo como refuerzo

Este lunes, desde Paraguay se filtró la información de la llegada del delantero Carlos Monges a Independiente Medellín. El jugador paraguayo de 23 años viajó esta mañana desde Asunción a Medellín para vincularse con el ‘poderoso’.

Confirmado por el club en el que estaba entrenando, Atyra Fútbol Club de la segunda división ‘guaraní’, estaría arribando a la capital antioqueña para reforzar el ataque del conjunto rojo de Antioquia. Cabe destacar que solo hasta la semana del 23 de marzo, el DIM podría inscribirlo en la Dimayor, siempre y cuando llegue como jugador libre.

UN TANQUE A COLOMBIA..!!!!!

En la mañana de hoy viajó a COLOMBIA, nuestro jugador, CARLOS MONGES para sumarse al DIM, desde ya mucha suerte,Bendiciones y que sea con éxitos este importante paso para nuestro ATLETA....!!!!!#INTERMEDIAAPF2020#LACELESTEMIPASIÓN🇧🇼✌️ pic.twitter.com/IL04JRDYbq — ATYRA FÚTBOL CLUB (@AtyraClub) March 2, 2020

Medellín inscribió 29 jugadores para la fase de grupos en la Copa Libertadores, sobre ese espacio en la lista, el técnico Aldo Bobadilla habló sobre la posible llegada de un nuevo jugador, aunque no quedó inscrito en la lista de Conmebol. “Porque para mí los que inscribí son los que vi mejor, los que más me gusta. Veo mejor a Yimy Gómez por encima de Esteban Ruiz en el arco y dejé ahí otro espacio para traer a un jugador que vimos con condiciones, llegaría libre y veremos si lo podemos inscribir”.



Según el reglamento de la competición, Monges no podrá ser inscrito en la lista de jugadores para disputar la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que dicho documento tuvo que suministrarlo el equipo colombiano 72 horas antes de comenzar su participación en la fase de grupos. Con lo cual, perderían el cupo que dejaron de utilizar, luego de haber realizado cuatro de los cinco cambios que se les permitía, al pasar de la tercera fase a la fase de grupos.



De sus números, Carlos Daniel Monges Ávalos, mide 1.88, pesa 85 kilos, estuvo jugando en el club 3 de febrero en el que quedó libre tras disputar ocho partidos en el año 2019 y estaba entrenando con el Atyra Fútbol Club. Es de perfil izquierdo y vendría para pelearle el lugar a Leonardo Castro, Juan Fernando Caicedo y el argentino Federico Laurito.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8