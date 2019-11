Y se fue el ídolo siendo campeón: DIM confirmó la salida del jugador 

David González, quien estaba en vilo por su continuidad o no, no seguirá en Medellín y el club lo confirmó con un comunicado. Uno de los ídolos más representativos del equipo, quien salió campeón, no seguirá defendiendo el arco rojo.



En agradecimiento, el equipo antioqueño confirmó que el número '22' será retirado y ninguno de los futbolistas usará nuevamente ese número, que perteneció por varios años a González.

NOTICIA EN DESARROLLO...