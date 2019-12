Actualidad de Medellín: comenzó a definir la salida de jugadores

Luego de conocerse la salida de David González, Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando en la consecución de su nómina para 2020, donde deberán defender el título de Copa, disputar la Liga y la Copa Libertadores, donde comenzará desde la segunda fase.

A González se le sumarán Héctor Urrego, Nicolás Palacios, Dairon Mosquera, Diego Herazo y Cristian Echavarría, como los jugadores que inicialmente, no entrarán en los planes del equipo ‘poderoso’ para el 2020.



En el caso de Urrego, el jugador termina el contrato con Medellín a finales de diciembre, donde deberá regresar a Independiente Santa Fe, dueño de su pase. Por su parte, Nicolás Palacios, quien se recuperó de una lesión en su rodilla, no sería del gusto del cuerpo técnico, por lo que estaría regresando a Patriotas, dueño de su ficha.



Dairon Mosquera termina contrato este 31 de diciembre y deberá regresar al Pachuca de México para saber sobre su futuro. Mientras que Diego Herazo está en la lista de transferibles. Finalmente, Cristian Echavarría podría irse a Rionegro Águilas o Envigado Fútbol Club.



En el caso de Leonardo Castro, el jugador tiene contrato hasta el 31 de enero y estarían en negociaciones para prolongarlo, aunque no se descarta realizar un negocio al fútbol internacional. El equipo ‘rojo’ de Antioquia sigue trabajando fuerte para retener a su goleador Germán Cano y el volante Didier Moreno, quien Aldo Bobadilla los ve como jugadores claves en su equipo para el año entrante.



Otro nombre que se habla dentro del conjunto ‘poderoso’ es el de Juan Carlos Pereira, quien terminó su préstamo con Unión Magdalena y el 15 de diciembre vence su contrato con Medellín. El jugador tiene ofertas de equipos como Atlético Huila y Deportivo Pereira.



Sobre llegadas, aunque desde el conjunto antioqueño han sido herméticos y no han revelado posiciones ni nombres, se espera que antes de finalizar el año, puedan concretarse algunos negocios. Cabe recordar que, en estos momentos, el plantel se encuentra en vacaciones y el 3 de enero retornarán a entrenamientos de pretemporada.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín