Medellín empieza su remontada y pelea por los ocho: 3-0 sobre Cúcuta

Deportivo Independiente Medellín derrotó 3-0 al Cúcuta Deportivo por la fecha 16 en la Liga II-2019. Tras un primer tiempo regular, el local mejoró y logró marcar diferencia a través de Germán Cano, quien marcando un triplete para mantener la ilusión de conseguir la clasificación.

El primer tiempo fueron de caras largas y poco fútbol, aunque ambos equipos generaron cuatro aproximaciones de gol, ninguno fue desequilibrante. El juego fuerte y concentrado en el centro del campo, hizo que no hubiese la dinámica necesaria de un duelo en etapa decisiva del campeonato.



Cúcuta tuvo más la pelota, pero no sabía emplearla bien. Por parte de los locales, gran parte de la etapa inicial recostó sus intenciones de juego por la banda derecha, en el que Bryan Castrillón no fue un jugador dúctil que debía conectar el frente de ataque.



Sumado al cambio posicional de Adrián Arregui por Didier Moreno, jugando adelantado el argentino y dando ventajas a la hora del contraataque que empleaban los ‘fronterizos’.



Un par de llegadas mano a mano logró sortear David González, frente a la mala definición de Carmelo Valencia. Sobre el minuto 41, un remate de Germán Cano fue la única aparición del goleador, en un partido escaso de juego.



En la etapa complementaria, Medellín salió en otra tónica, era un equipo más ofensivo y con dos variantes; salió Bryan Castrillón y Juan Manuel Cuesta, para darle lugar a Déinner Quiñones y Edwin Mosquera.



Al minuto 12, una recuperación de Déinner Quiñones en el mediocampo, arrancó en contraataque con un pase a Andrés Ricaurte y en espacio libre le filtró la pelota a Germán Cano, para que el argentino amagara, dejara en el camino al arquero Camilo Chaverra, abriendo el marcador.



Tras el gol, Medellín siguió insistiendo en el arco rival, buscando aumentar la ventaja en el marcador. Por su parte, Cúcuta tampoco ahorraba esfuerzos y se volcaba al ataque.



Al minuto 37 y tras un contraataque de Déinner Quiñones por el sector derecho, le sirvió la pelota a Germán Cano para aumentar la ventaja en el marcador para el Medellín que se aferra a la ilusión de la clasificación.



Faltaba otro gol para el matador, al minuto 44, Germán Cano aprovechó el pase de Ricaurte para marcar el tercero del partido, 12 goles en la Liga y el 126 con la camiseta ‘poderosa’.



Al final, Medellín llegó a 21 puntos y con cuatro partidos restantes sigue vivo en la Liga. Cúcuta con 25 puntos, cedió terreno y se complica para el tramo final del campeonato.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Montería a Jagueres. Por su parte, Cúcuta Deportivo visita en Tunja a Patriotas FC.



Síntesis



Independiente Medellín 3-0 Cúcuta Deportivo



Independiente Medellín: David González (7); Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Andrés Cadavid (6), Daniel Castro (6); Adrián Arregui (6), Didier Moreno (5), Andrés Ricaurte (8); Bryan Castrillón (5), Juan Manuel Cuesta (5), Germán Cano (9).



Cambios: Déinner Quiñones (7) por Bryan Castrillón (1 ST), Edwin Mosquera (6) por Juan Manuel Cuesta (1 ST), Jonathan Marulanda (5) por Daniel Castro (26 ST).



D.T.: Aldo Bobadilla.



Cúcuta Deportivo: Camilo Chaverra (4); James Castro (5), Javier López (5), David Achucarro (5), Mauricio Duarte (5); Jhon Hernández (6), Alexis Hinestroza (5), Luis Miranda (5), Matías Pérez (6); Andrés Sarmiento (6), Carmelo Valencia (5).



Cambios: Mateo Cardona (SC) por Alexis Hinestroza (35 ST), Cristian Mina (SC) por Andrés Sarmiento (35 ST).



D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Goles: Germán Cano (12 ST), (37 ST), (44 ST) para Independiente Medellín.



Amonestados: Didier Moreno (27 PT), Daniel Castro (24 ST) en Independiente Medellín. Matías Pérez (18 PT), David Achucarro (9 ST), Guillermo Sanguinetti (29 ST), Mateo Cardona (41 ST) en Cúcuta Deportivo.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Luis Trujillo (5).



Partido: bueno.



Figura: Germán Cano (9).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 13.991 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín