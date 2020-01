Cucchi habló de lo quiere en Santa Fe y que no tuvo en Nacional

Luego de su paso por el Atlético Nacional en el que solo jugó 13 partidos y anotó tres goles en Liga, Patricio Cucchi quiere dar una buena imagen en el Independiente Santa Fe, el club bogotano que le abre sus puertas y espera su aporte goleador. "Es un club grande, que siempre tiene que estar peleando cosas importantes", dijo Cucchi.

Sin duda, Cucchi quiere jugar, quiere tener más minutos y ser titular indiscutido del equipo que lo contrató. Algo que no pudo conseguir en el cuadro 'verdolaga' debido a las rotaciones implementadas por Juan Carlos Osorio.



"Me gustó el desafío, me gustó que me haya llamado el cuerpo técnico. Estoy necesitando jugar y esta es una gran oportunidad. Ojalá que cuando tenga la oportunidad pueda dar lo mejor para el beneficio de Santa Fe", indicó el delantero argentino.



Cucchi confesó que le ha costado la adaptación a la altura de Bogotá: “La altura me está costando, pero hablando con los muchachos me dicen que a todos les cuesta durante los primeros días. Para eso estamos trabajando, para que no nos cueste en el resto del año”.



El atacante de 26 años, quien no tuvo experiencia en primera división de su país, sabe que en el cuadro rojo tiene una ocasión que no quiere dejar pasar. “Lo que quisiera aportar son goles. Un delantero vive de eso. En lo grupal siempre quiero estar tirando hacia adelante. Cuando me tocó estar en el banco siempre apoyé a mis compañeros, eso no lo voy a cambiar”, acotó el jugador.



Cucchi entró en las rotaciones de Osorio en 13 oportunidades. Ahora espera ganarse el puesto como titular, pues sabe que la continuidad es la clave para el éxito. “Nosotros nos vamos a adaptar a los que él (Harold Rivera) nos pide, estamos a su disposición. Estamos todos predispuestos, tirando todos para adelante”, expresó el delantero.