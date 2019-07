Nacional no fue eficaz y empató 1-1 con Jaguares en Montería

Atlético Nacional empató 1-1 con Jaguares de Córdoba en la tercera fecha de la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ se pusieron en ventaja a través de Jarlan Barrera, pero Pablo Rojas de tiro penal igualó la contienda, en un partido intenso y con opciones en ambas áreas.



El primer tiempo arrancó con un Jaguares dueño de las acciones, presionando y generando peligro en la zaga visitante. Al minuto 2, una jugada ofensiva por poco abría el marcador a favor de los cordobeses.



Sin embargo, al minuto 4 y tras un excelente contraataque, Jarlan Barrera cazó un rebote con su pierna izquierda en el centro del área, marcando su primer gol en la Liga con Nacional.



El gol en contra no amilanó las intenciones del equipo dirigido por Óscar Upegui, quienes siguieron atacando por los costados. Al minuto 13, a Kevin Riascos, Cristian Moya le cometió falta dentro del área, que el árbitro Jorge Andrés Guzmán no dudó en sancionar penal a favor de Jaguares. Dos minutos más tarde, Pablo Rojas transformó la falta en el empate.



El partido nuevamente se abrió para ambos equipos que pisaban el área con llegadas peligrosas. Nacional fue recuperando el control de la pelota y llegando por las bandas, varios remates realizaron Jarlan Barrera y Hernán Barcos, pero la zaga local estaba atenta.



En la etapa complementaria, Nacional sostenía la pelota y buscaba ser más profundo. Jaguares se defendía y adelantaba líneas. El juego se intensificaba en el medio campo. Al minuto 7, un desborde por el sector izquierdo de Fabián Mosquera por poco terminaba en gol, pero su remate hizo que la pelota se fuera desviada.



Los cambios en los dos equipos le dieron dinámica y variantes al juego, que por momentos carecía de intensidad. Fruto del desgaste y el clima de Montería.



Al minuto 17, un remate con pierna izquierda de Pablo Bueno inquietó el arco visitante. El argentino aprovechó un pase de Juan Silgado. Aunque Jaguares no atacaba tanto como en el primer tiempo y había replegado líneas, el contraataque era el arma que apostaban para buscar el gol.

Al minuto 32, una jugada colectiva que comenzó Juan Pablo Ramírez, pero detuvo el arquero José Huber Escobar, dejando un rebote que desde el sector izquierdo Pablo Ceppelini remató, pero nuevamente Escobar estuvo atento.



Al minuto 34, Cristian Moya fue expulsado por una falta violenta sobre el venezolano Ronaldo Lucena. Al igual que el partido por Copa contra Santa Fe, Nacional terminaba el partido con 10 jugadores en cancha.



Sobre el final, Stiven Rentería empleó un contraataque por el sector izquierdo que derivó en un pase a Pablo Rojas quien no logró ser preciso en su definición. Jaguares adelantaba sus líneas y aprovechaba su superioridad numérica.



Nacional también la tuvo a través de Juan Pablo Ramírez, pero el arquero Escobar logró detener el remate y Delio Ojeda despejó cuando llegaba Vladimir Hernández a cazar el remate.



Nacional terminó inclinándose en el arco de Jaguares, pero no logró ser efectivo. Cuando se puso en ventaja no supo mantenerlo y termina empatando su segundo partido en la Liga. Mientras que para Jaguares el resultado es positivo, pero pudo ser mejor con las llegadas en el segundo tiempo y cuando tuvo un jugador de más en cancha.



En la próxima fecha, Jaguares visitará en El Campín a Millonarios. Mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Atlético Huila.



Síntesis

​

Jaguares de Córdoba 1-1 Atlético Nacional



Jaguares de Córdoba: José Huber Escobar (7); Kevin Riascos (6), Delio Ojeda (6), Juan Silgado (5), Fabio Castillo (5); Yulián Anchico (6), Fabián Mosquera (5), Harrison Mojica (6); Darwin López (6), Pablo Rojas (6); Pablo Bueno (6).



Cambios: Yohn Géiler Mosquera (6) por Darwin López (16 ST), Ronaldo Lucena (5) por Yulián Anchico (24 ST), Stiven Rentería (SC) por Harrison Mojica (40 ST).

D.T.: Óscar Upegui.



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Daniel Muñoz (6), Andrés Reyes (5), Cristian Moya (3), Christian Mafla (5); Brayan Rovira (6), Sebastián Gómez (5), Andrés Perea (6), Jarlan Barrera (6); Yerson Candelo (5), Hernán Barcos (5).



Cambios: Vladimir Hernández (6) por Andrés Perea (9 ST), Juan Pablo Ramírez (6) por Yerson Candelo (16 ST), Pablo Ceppelini (6) por Sebastián Gómez (29 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Goles: Pablo Rojas (15 PT) en Jaguares de Córdoba. Jarlan Barrera (4 PT) para Atlético Nacional.

Amonestados: Cristian Moya (14 PT), Daniel Muñoz (23 ST) en Atlético Nacional.

Expulsados: Cristian Moya (34 ST) en Atlético Nacional.

Figura: Pablo Rojas (7).

Árbitro: Jorge Andrés Guzmán (6).

Partido: regular.

Estadio: Jaraguay.

Asistencia: 7.000 espectadores aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín